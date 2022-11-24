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Düzce'de meydana gelen depremde camdan atlayarak yaralanan vatandaş

Düzce'de meydana gelen deprem sırasında camdan atladığı için yaralanan vatandaşın görüntüleri ortaya çıktı.
Düzce'de meydana gelen depremde camdan atlayarak yaralanan vatandaş

Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1'i ağır 68 kişi yaralandı.

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

4 İLDE EĞİTİME DEPREM ARASI

Deprem nedeniyle Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak Ereğli'de okullarda eğitime bir gün ara verildi.

EVİNİN CAMINDAN ATLADI

Bolu'da bir apartmanın üçüncü katında oturan genç vatandaş, kendini camdan aşağıya attı. Yere düşen ve yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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