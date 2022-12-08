Düzce’de ‘pitbull’ vahşeti yaşandı

Son dönemlerde köpek saldırılarının artması vatandaşların tepkisini çekerken, bir haber de Düzce’den geldi. Düzce’de pitbull cinsindeki köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Son zamanlarda köpek saldırılarının artmasıyla birlikte bu konu vatandaşların dikkatini çekiyor. Günümüzde köpek saldırılarının da artmasının ardından bir haber de Düzce’den geldi.

Camikebir Mahallesi’nde yürüyen Cem K’ya ‘pitbull’ cinsindeki köpek saldırdı. Saldırıya uğrayan Cem K. köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralandı. Camikebir Mahallesi Santral Sokak’ta köpeğin ısırması sonucu yaralanan Cem K. için sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansa yerleştirilen Cem K. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Pitbull cinsi köpeğin sahibi karakola götürülerek ifadesi alındı.

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