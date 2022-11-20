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E-Spor Turnuvası’ndaki kıyasıya mücadelelerin ardından ödüller sahiplerini buldu

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen E-Spor Turnuvası’ndaki kıyasıya mücadelelerin ardından ödüller sahiplerini buldu.
E-Spor Turnuvası’ndaki kıyasıya mücadelelerin ardından ödüller sahiplerini buldu

Ulusal ve uluslararası arenada hızla yayılan ve gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için E-Spora büyük destek veren Pursaklar Belediyesi, ikincisini düzenlediği E-Spor turnuvasında 32 takım kıyasıya mücadele etti.

HEYECANLA İZLEDİ

Online elemelerin ardından finale kalan HBVEST, GUEST WHİTE, HUNTEROFTARGETS takımlarının mücadelelerini yakından takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’ndeki final karşılaşmasına yoğun ilgi gösteren gençlerle birlikte son anlara kadar mücadeleleri heyecanla izledi.

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HEDİYELER VERDİ

Dereceye giren gençlere ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, salonu dolduran gençlere çekiliş sonucunda çeşitli hediyeler verip, salondaki herkesi, mutlu bir şekilde evlerine uğurladı. 

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