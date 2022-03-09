Sincan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen Eczane Yardımcı Personeli Eğitiminin ilk ders zili çaldı.

Sincan Belediyesi istihdam alanında destek olmaya devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın da katılımlarıyla gerçekleşen iş birliği protokolü ile iki kurum arasında mesleki, kültürel, sosyal ve eğitim alanlarında çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmaların ilki ise Eczane Yardımcı Personeli Sertifika Programı.

Eczane Yardımcı Personeli Eğitiminin ilk dersi yapıldı

Sincan Belediyesi eczacılık alanına ilgi duyan, bu alanda çalışmak isteyenler için bir fırsat sunuyor. Eczane Yardımcı Personeli Eğitimine katılmak isteyenlerin başvuruları değerlendirilmesinin ardından eğitimlere başlandı. İlk ders Lale Konferans salonunda düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da ilk gün katılımcıları yalnız bırakmadı.

Başkan Ercan istihdam desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, “İstihdam konusu bizim için çok önemli bir konu. Kurum ve kuruluşlarla bu anlamda çalışıyoruz. Kendi alanım, eczacılık camiası, için de bir şeyler yapmak benim için çok kıymetli. Bu işe vesile olan kıymetli üniversite Rektörümüze, Dekanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından derse başlayan gençler aldıkları eğitim ile sertifika sahibi olabilecek ve eczacılık alanında çalışma imkanı bulabilecek.