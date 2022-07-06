Eczane yardımcıları mezun oldu

Sincan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi tamamlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, katılımcılara sertifikalarını vererek iş hayatlarında başarılar diledi.



Sincanlıların istihdamına destek olmaya devam eden Sincan Belediyesi bir projesini daha tamamlayarak gençlerin iş sahibi olmasının önünü açtı. Gazi Üniversitesi ile işbirliği kapsamında gerçekleştirilen Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi ilk mezunlarını verdi. Gazi Üniversitesi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın da katılımlarıyla

sertifika teslim töreni gerçekleşti.

KATILIMCILAR SERTİFİKA ALDI

İki kurum arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleşen çalışmaların ilki olan Eczane Yardımcı Personeli Sertifika Programı, başarıyla tamamlandı. Program kapsamında eğitim alan katılımcılar sertifikalarını Başkan Murat Ercan ve rektör Musa Yıldız’ın elinden aldı.

Eczacılık alanına ilgi duyan, bu alanda çalışmak isteyenler için bir fırsat sunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Eczane Yardımcı Personeli Eğitimine katılarak sertifikalarını alanlar için başarılar diledi. Başkan Ercan “Eczacılık benim kendi alanım. Bu nedenle de eczacılık camiası için bir şeyler yapmak benim için ayrıca kıymetli. Bu işe vesile olan kıymetli üniversite Rektörümüze, Dekanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



