EDİ İLE BÜDÜ’YÜ ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ

Sincan Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi iki yeni dost daha edindi.

Edi ile Büdü; Sincan Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çocuk dostlarını bekliyor. Uzun yelesi, uzun kuyruğu ve kısa bacaklarıyla güçlü bir midilli cinsi olan atlar merkezin yeni gözdesi. Edi ile Büdü ismi verilen sevimli atlar özel çocukların hipoterapi eğitimleri için destek olacak.

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN TERAPİ

Özel çocuklar için terapi desteği ve özel çalışmalar yapan Sincan Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde at binme parkuru hazırladı. Özel çocukların eğitimlerine yardımcı olması için iki sevimli midilli atını da sahiplendi. Kocaeli-Gölcük’ten getirilen shetland cinsi atlar uzun yelesi, uzun kuyruğu ve kısa bacaklarıyla sevimliliklerinin yanı sıra güçlü olmalarıyla da dikkatleri çekiyor.



