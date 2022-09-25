  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.012
  • Dolar 18.4269
  • Euro 17.7868
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

EDİ İLE BÜDÜ’YÜ ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ

Sincan Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi iki yeni dost daha edindi.
EDİ İLE BÜDÜ’YÜ ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ

Edi ile Büdü;  Sincan Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çocuk dostlarını bekliyor.  Uzun yelesi, uzun kuyruğu ve kısa bacaklarıyla güçlü bir midilli cinsi olan atlar merkezin yeni gözdesi. Edi ile Büdü ismi verilen sevimli atlar özel çocukların hipoterapi eğitimleri için destek olacak.

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN TERAPİ 

Özel çocuklar için terapi desteği ve özel çalışmalar yapan Sincan Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde at binme parkuru hazırladı. Özel çocukların eğitimlerine yardımcı olması için iki sevimli midilli atını da sahiplendi. Kocaeli-Gölcük’ten getirilen shetland cinsi atlar uzun yelesi, uzun kuyruğu ve kısa bacaklarıyla sevimliliklerinin yanı sıra güçlü olmalarıyla da dikkatleri çekiyor.   
 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KEÇMEK eğitimleri başladı26 Eylül 2022 Pazartesi 02:56
  • Kazan Kavurması tescillendi26 Eylül 2022 Pazartesi 02:53
  • Topçu’ya üçü bir yerde hizmet26 Eylül 2022 Pazartesi 01:33
  • İnternet ağı genişliyor26 Eylül 2022 Pazartesi 00:31
  • Miniklere trafik eğitimi26 Eylül 2022 Pazartesi 00:29
  • "Nagehan Ol Şara Vardım Şehir ve Edebiyat Paneli" düzenlendi23 Eylül 2022 Cuma 11:57
  • Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de23 Eylül 2022 Cuma 04:15
  • Kursiyerler ders başı yaptı23 Eylül 2022 Cuma 03:17
  • Pedallar Doğa İçin Döndü23 Eylül 2022 Cuma 03:12
  • Farkındalık etkinliği23 Eylül 2022 Cuma 03:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti