Eğitici ara tatil etkinlikleri sona erdi

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçenin küçük sakinleri için hazırladığı hem eğlenceli hem eğitici ara tatil etkinlikleri sergi ve seminerle son buldu.

Etkinlikler kapsamında belediyenin destek eğitim merkezlerinden faydalanan 8. Sınıf öğrencileri, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde buluştu. Bioladybug Biyolojik Tarımın Kurucusu Ziraat Mühendisi Harika Ayık çocuklara ‘Uğur Böceği İle Ekoloji’ başlıklı bir seminerle Uğur böceklerini tanıtırken ‘Uğur Böceğinin Yaşam Döngüsü’ temalı fotoğraf sergisi Hikmet Çetinkaya Salonu’nda çocukların beğenisine sunuldu.

Uğur böceğinin faydalarını anlattı

Ayık, seminerde Uğur böceklerinin yaşam döngüsünden ekolojiye katkılarına kadar tüm detayları anlatırken çocukların sorularını da tek tek yanıtladı. Uğur böceklerinin tarlalardaki bitlerle beslendiğini anlatan Ayık, “Uğur böceği ne kadar çok olursa üretimde o kadar verimli olur. Bu nedenle çiftçiler ona uğur böceği diyor” dedi.

Uğur böceklerinin faydalı bir böcek olduğunu ve birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de biyolojik mücadelenin simgesi olduğunu vurgulayan ayık yanında getirdiği kitleri çocuklara dağıtarak larva döneminden itibaren uğur böceğinin her aşamasını yakından incelemelerini sağladı.

Yerli uğur böceklerini biyolojik mücadelede yaygınlaştırmak, hem de genç yaşlı herkesi bu sevimli böceklerin faydaları hakkında bilgilendirmek istediklerinin altını çizen Harika Ayık “Tarımın amacı sadece fazla ürün almak değil, aynı zamanda da sürdürülebilir ve sağlığa duyarlı ürünler yetiştirilmesidir. İnsan ve hayvan sağlığının tehdit edilmesi, gıda maddelerindeki ilaç kalıntıları, çevre kirlenmesi ve yüksek ilaç maliyetleri de eklenince, kimyasal mücadeleye alternatif çevre dostu ve daha ucuz mücadele yöntemlerine geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu yöntemlerden en ümit verici, en çevre dostu, en ucuzu ve en sürdürülebilir olanı ise biyolojik mücadeledir” dedi.

Yeni bilgiler edinerek seminerden ayrılan çocuklar ‘Uğur Böceğinin Yaşam Döngüsü’ temalı fotoğraf sergisini de gezerek bol bol fotoğraf çekti.