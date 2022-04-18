  • BIST 2.510,31
  • Altın 931.64
  • Dolar 14.6438
  • Euro 15.7698
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 14 °C
»

Eğitici ara tatil etkinlikleri sona erdi

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçenin küçük sakinleri için hazırladığı hem eğlenceli hem eğitici ara tatil etkinlikleri sergi ve seminerle son buldu. 
Eğitici ara tatil etkinlikleri sona erdi

Etkinlikler kapsamında belediyenin destek eğitim merkezlerinden faydalanan 8. Sınıf öğrencileri, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde buluştu. Bioladybug Biyolojik Tarımın Kurucusu Ziraat Mühendisi Harika Ayık çocuklara ‘Uğur Böceği İle Ekoloji’ başlıklı bir seminerle Uğur böceklerini tanıtırken ‘Uğur Böceğinin Yaşam Döngüsü’ temalı fotoğraf sergisi Hikmet Çetinkaya Salonu’nda çocukların beğenisine sunuldu.

gvn_4095.jpg

Uğur böceğinin faydalarını anlattı
Ayık, seminerde Uğur böceklerinin yaşam döngüsünden ekolojiye katkılarına kadar tüm detayları anlatırken çocukların sorularını da tek tek yanıtladı.  Uğur böceklerinin tarlalardaki bitlerle beslendiğini anlatan Ayık, “Uğur böceği ne kadar çok olursa üretimde o kadar verimli olur. Bu nedenle çiftçiler ona uğur böceği diyor” dedi.  
Uğur böceklerinin faydalı bir böcek olduğunu ve birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de biyolojik mücadelenin simgesi olduğunu vurgulayan ayık yanında getirdiği kitleri çocuklara dağıtarak larva döneminden itibaren uğur böceğinin her aşamasını yakından incelemelerini sağladı. 

Yerli uğur böceklerini biyolojik mücadelede yaygınlaştırmak, hem de genç yaşlı herkesi bu sevimli böceklerin faydaları hakkında bilgilendirmek istediklerinin altını çizen Harika Ayık “Tarımın amacı sadece fazla ürün almak değil, aynı zamanda da sürdürülebilir ve sağlığa duyarlı ürünler yetiştirilmesidir. İnsan ve hayvan sağlığının tehdit edilmesi, gıda maddelerindeki ilaç kalıntıları, çevre kirlenmesi ve yüksek ilaç maliyetleri de eklenince, kimyasal mücadeleye alternatif çevre dostu ve daha ucuz mücadele yöntemlerine geçilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu yöntemlerden en ümit verici, en çevre dostu, en ucuzu ve en sürdürülebilir olanı ise biyolojik mücadeledir” dedi. 

Yeni bilgiler edinerek seminerden ayrılan çocuklar ‘Uğur Böceğinin Yaşam Döngüsü’ temalı fotoğraf sergisini de gezerek bol bol fotoğraf çekti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören’de Ramazan ayının 16’ncı gününde Kırşehir gecesi düzenlendi19 Nisan 2022 Salı 00:22
  • Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı18 Nisan 2022 Pazartesi 09:35
  • Kahramankazan’da, "Dünya Yetimler Günü"ne özel iftar yemeği programı18 Nisan 2022 Pazartesi 04:30
  • HAK-İŞ 3. Emek Fotoğrafları Yarışması başladı18 Nisan 2022 Pazartesi 03:28
  • Atatürk Botanik Bahçesi bahara merhaba dedi18 Nisan 2022 Pazartesi 02:21
  • Başkentli muhtarlara yönelik başlatılan teknoloji eğitimleri tamamlandı18 Nisan 2022 Pazartesi 02:20
  • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mezunları iftarda buluştu18 Nisan 2022 Pazartesi 00:32
  • Çubuk- İMDER üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi18 Nisan 2022 Pazartesi 00:31
  • Ortaköy Mahalle Konağı’nda iftar sofraları kuruldu18 Nisan 2022 Pazartesi 00:30
  • Kızılay, Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.18 Nisan 2022 Pazartesi 00:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti