Mamak Belediyesi faaliyete geçirdiği Ankara’nın ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor…

Kağıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atığın dönüşümün yapıldığı Mamak Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ndeki çalışmalar, gelecek kuşaklara farkındalık oluşturma ve çevre bilinci oluşması konusunda da bir eğitim yuvası gibi hizmet veriyor. Ankara genelin de birçok okulun ziyaret ettiği ve uygulamalı eğitime fırsat sunan bu özel tesisi, bu hafta Gölbaşı Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencilerini ağırladı. Ziyaret kapsamında öğrenciler, geri dönüşümü mümkün atıkların yeniden nasıl kazanıldığını uygulamalı olarak görme şansı yakaladı.

Uygulamalı olarak öğreniyorlar

Geri dönüşüm tesisleri hem ekonomik olarak kazanım sağlayan hem de çevre kirliliği azaltan en güzel yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çevreci, doğaya ve yeşile bağlı bir nesil yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımız burayı ziyaret ederek, çöp diye bilenen atıkların nasıl değerlendirildiğini ve ekonomik anlamda nasıl kazanımın sağlanıldığını öğreniyor. Bu öğrendiklerini de çevrelerine ve aile fertlerine de aktararak dönüşüme katkı sağlıyorlar. Özetle tesisimiz hem toplum yapısını bilinçlendiriyor hem de ekonomik olarak ilçemize katma değer sağlıyor” dedi.