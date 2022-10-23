Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya Haymanalılarla buluştu

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta Haymanalılarla buluştu.

Haymana Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren Haymanalılar salonu doldurdu. Konferans öncesi Alişan Kapaklıkaya’ya, İlçe’nin yeni marka değeri olan “Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği” tablosunu hediye eden Başkan Turgut, kendisini Haymana’da ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

“Kültürel faaliyetlerimiz hız kesmeden sürüyor. Bugün de değerli hocamızı siz hemşehrilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Kendisine şimdiden bu güzel konferans için teşekkür ediyoruz. Haymana Belediyesi olarak bu tarz kültürel faaliyetleri siz hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

GÖNÜLLERİNE VE ZİHİNLERİNE DOKUNDU

Haymanalılarla buluşmasına vesile olduğu için Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Haymana Belediyesi’ne teşekkür eden Alişan Kapaklıkaya, anlattığı hikâyeler, anıları ve verdiği bilgilerle kâh gülümseterek kâh hüzünlendirerek salonu dolduran Haymanalıların gönüllerine ve zihinlerine dokundu.

Konferansın ardından Alişan Kapaklıkaya, Haymana Belediyesi’nin vatandaşlara hediye olarak dağıttığı kitaplarını imzaladı.