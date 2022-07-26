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Eğlencenin Adresi ‘Endemik Vadi’

Pursaklar Belediyesi açıldığı günden bu yana kültür ve sanat yaşamına canlılık katan Endemik Vadi’de, öğrenmeyi, keşfetmeyi ve eğlenmeyi, doğayla bir araya getiriyor.
Eğlencenin Adresi ‘Endemik Vadi’

Pursaklar Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Yaşam Merkezi’ndeki Çocuk Halk Oyunları Atölyesinde aldıkları eğitimler ve farklı etkinliklerle yeni beceriler kazanan minik öğrenciler, gösterilerini Endemik Vadi’de sergiledi. Çocukların gösterilerini izlemek için Endemik Vadi’ye giden Başkan Ertuğrul Çetin, minik ekibin halk oyunları gösterisini ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenen çocukların coşkusuna, heyecanına ortak oldu.  

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ÇOCUKLARIMIZ MEMNUN 

Çocuklarımızın yeteneklerini daha da ileriye taşımaları için her türlü desteği verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşam Merkezi Çocuk (7-12 yaş) Halk Oyunları ekibimiz, yeşilin çepeçevre sardığı Endemik Vadi’de çalışırken eğlenmenin tadına vardılar. Öğrencilerimizi alışık oldukları hayatın dışında bir hayat deneyimlemelerini amaçlayarak Endemik Vadi’de becerilerini sergileme imkânı sunuyoruz. Bende minik kardeşlerimize eşlik ederek heyecanlarına ve coşkularına ortak oldum. Çocuklarımızın büyük bir heves ile eğitimlere katılması bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarımız memnun, biz memnun’’ dedi.
 

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