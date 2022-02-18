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EGO 79 yaşında

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, “79. Kuruluş Yıl Dönümü”nü kutladı. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “EGO’nun hikâyesi, Cumhuriyet’in başkenti olarak seçilen Ankara’nın siyah beyaz hikâyesi” dedi. 
EGO 79 yaşında

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “79. Kuruluş Yıl Dönümü” etkinliğine EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, bürokratlar ve EGO personeli katıldı.

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ALKAŞ’TAN YENİLİKÇİ, İNSAN ODAKLI VE ÇEVRECİ ULAŞIM VURGUSU
EGO personelinin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Topluluğu ile amatör sokak sanatçılarının verdiği mini konser eşliğinde düzenlenen yıl dönümü kutlamasında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Başkent ulaşımındaki hedeflerini anlattı:
“Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren yenilikçi, insan odaklı ve çevreci ulaşım politikalarını benimsiyor ve destekliyoruz. Bizim bugün burada tanıklık ettiğimiz 79 yıllık hikâye aslında genç Cumhuriyetimizin de hikâyesi. EGO’nun hikâyesi, Cumhuriyet’in başkenti olarak seçilen Ankara’nın siyah beyaz hikâyesi. Kuruluş yıl dönümlerinin kurum kültürünün ve kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesine önemli katkısı olduğunu düşünüyorum.” 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Reklam Atölyesi’nin EGO Genel Müdürlüğünün 79. yıl dönümü için hazırladığı tasarımlar büyük beğeni toplarken, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinin “Çocukların Gözünden EGO” adlı sunumu ile EGO personelinin halk oyunları gösterisi kutlamaya renk kattı. EGO Genel Müdürlüğü ayrıca 1987 model eski belediye otobüsünü Büyükşehir Belediyesi önüne getirerek çalışanlara nostalji yolculuğu yaşattı.

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COŞKULU KUTLAMA
Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Folklor Araştırmacısı Abdullah Gündüz tarafından EGO tarihi sunumu ile devam eden kutlama programı emekli personele verilen plaket takdimi, hatıra fotoğrafı çekimi ve resepsiyon ile sona erdi.

EGO Genel Müdürlüğü’nde 20 yıldan fazla süre çalışarak emekli olan Fatma Soğukpınar duygularını, “Çok heyecanlandım, çok güzel bir organizasyondu. Arkadaşlarımın beni hatırlaması çok güzeldi” sözleriyle paylaştı. 

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