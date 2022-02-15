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EGO filosuna 15 yeni otobüs eklendi

EGO Genel Müdürlüğü’nün Başkent’e kazandıracağı 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15 solo otobüs daha hatlarda sefere başladı. 
EGO filosuna 15 yeni otobüs eklendi

Başkentlilere ileri teknolojiye sahip daha güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu her geçen gün genişletiyor.

2013 yılından sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın istikrarlı mücadelesi sonrası satın alınan toplam 377 otobüsten 15’i daha teslim alındı.

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OTOBÜSLER HAZİRAN AYI SONUNA KADAR BAŞKENT ULAŞIMINDA YERİNİ ALACAK
Ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler ve artan nüfus yoğunluğu nedeniyle otobüs alımına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı ulaşım atağını sürdürüyor.

EGO Genel Müdürlüğü’nün Başkent’e kazandıracağı 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15 solo otobüs daha 14 Şubat tarihi itibarıyla yoğun hatlarda seferine başladı.

OTOBÜS SAYISI 1730’A ULAŞTI
Otobüs filosunda 1715 araç mevcutken teslim alınan 15 yeni otobüsle bu sayı 1730’a ulaştı. 

EGO Genel Müdürlüğü toplu ulaşımda can güvenliğini öncelerken; alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift girişli USB girişi olan son teknolojiye sahip yeni otobüslerde yaşlı, hamile ve engelli yolcular için de geniş koltuk ve tekerlekli sandalyelerin yer aldığı özel alanlar bulunuyor. 

Haziran ayı sonuna kadar 115 tanesi körüklü, 54 tanesi ise solo olmak üzere toplam 169 adet yeni otobüs daha filoya dahil edilecek. 

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