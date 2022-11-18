  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

EGO Genel Müdürlüğü Adliye Binaları arasında ring seferleri başlattı

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, dört farklı semtte bulunan adliye binalarına ulaşımın kolay sağlanabilmesi için ring seferleri başlattı.
EGO Genel Müdürlüğü Adliye Binaları arasında ring seferleri başlattı

Ankara’daki adliyelerin 4 farklı semtte yer alması nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşayan Başkentlilerin imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. 143 hat numaralı ringler; Sıhhiye’deki Adliye binası önünden hareket ederek Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri güzergâhında hizmet veriyor.

SÖĞÜTÖZÜ, BALGAT, DIŞKAPI

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlar, avukatlar ve adliye personellerinden gelen yoğun otobüs taleplerinin ardından harekete geçerek adliye binaları arasında ring seferlerine başladı. 143 hat numaralı ring otobüsü; Sıhhiye Adliyesi önündeki “12759” numaralı duraktan hareket ederek sırasıyla Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyelerine gidiyor. Ring seferleri 08.00-17.00 saatleri arasında düzenleniyor. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse çocuklarla kukla ve palyaço gösterisi izledi18 Kasım 2022 Cuma 01:18
  • Nallıhan’a bağlı Karaköy Mahallesinde mandalina yetiştirildi18 Kasım 2022 Cuma 01:16
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini vatandaşlarla birlikte izledi18 Kasım 2022 Cuma 00:13
  • Çocuk Tiyatro Festivali’nde Pinokyo18 Kasım 2022 Cuma 00:11
  • Gölbaşı Belediyesi 2023 yılı mali bütçesi Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında onaylandı18 Kasım 2022 Cuma 00:06
  • Belediye’den Muhtar'a ‘demeç’ tepkisi18 Kasım 2022 Cuma 00:04
  • Asım Balcı: Hacı Bayram-ı Veli’nin manevi mirasına sahip çıkacağız17 Kasım 2022 Perşembe 13:59
  • 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası ile 16 ülkeden 72 sporcu buluştu17 Kasım 2022 Perşembe 03:05
  • Sincan’da Polatlar Mahalle Konağı’nın daha temeli atıldı17 Kasım 2022 Perşembe 02:10
  • Mamak’ta, 6 hafta boyunca sürecek Orman Okulu’nda ders zili çaldı17 Kasım 2022 Perşembe 02:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti