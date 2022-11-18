EGO Genel Müdürlüğü Adliye Binaları arasında ring seferleri başlattı

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, dört farklı semtte bulunan adliye binalarına ulaşımın kolay sağlanabilmesi için ring seferleri başlattı.

Ankara’daki adliyelerin 4 farklı semtte yer alması nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşayan Başkentlilerin imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. 143 hat numaralı ringler; Sıhhiye’deki Adliye binası önünden hareket ederek Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri güzergâhında hizmet veriyor.

SÖĞÜTÖZÜ, BALGAT, DIŞKAPI

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlar, avukatlar ve adliye personellerinden gelen yoğun otobüs taleplerinin ardından harekete geçerek adliye binaları arasında ring seferlerine başladı. 143 hat numaralı ring otobüsü; Sıhhiye Adliyesi önündeki “12759” numaralı duraktan hareket ederek sırasıyla Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyelerine gidiyor. Ring seferleri 08.00-17.00 saatleri arasında düzenleniyor.

