EGO Genel Müdürlüğü, Dünya Bisiklet Günü”nde farkındalık etkinliği düzenledi

EGO Genel Müdürlüğü, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, trafik sıkışıklığının, çevre ve gürültü kirliliğinin azaltılması ve karbon salınımının azaltılmasına karşı Dünya Bisiklet Günü”nde farkındalık etkinliği düzenledi.

EGO Genel Müdürlüğü, “Dünya Bisiklet Günü” nedeniyle Batıkent Bisiklet Kampüsü’nde bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, Daire Başkanları, Mahalle Muhtarlarının katıldığı etkinliğe Ankara’da öğrenim gören çok sayıda öğrenci öğretmenleri ile yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKENT’TE BİSİKLET KULLANIMINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 30 öğrenci başta olmak üzere etkinlikte, Özel Kampüs Ayyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden down sendromlu 10 çocuğa uygulamalı ve pratik bisiklet kullanımı eğitimi verildi.

Ankara’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek öğrencilere spor yapma alışkanlığı kazandırmak için basket topu da hediye eden EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Motorlu araçlar, küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonunun beşte birini oluşturuyor. Tüm dünya olarak küresel ısınmayla mücadele etmek istiyorsak bunun en önemli nedeni olan ulaşım kaynaklı karbon salınımını acilen en aza indirmemiz gerekiyor. Başlıca amacımız bisiklet kullanımına farkındalık oluşturmak. Çevre kirliliğine sebep olan motorlu taşıtlara karşı alternatif bir ulaşım aracı olarak tercih edilen bisikletler, sıfır karbon salımı ile gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Bisiklet Yolları Projesi ile Ankara’da bir ilki gerçekleştirirken, bisikletle ilgili tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almaya çalıştık. Bu çalışmaların sonucunda 10 etaptan oluşan ulaşıma entegre toplamda 53,6 km’lik bisiklet yolunun proje çalışmasını tamamlayıp yapımına başladık. Atalarımızdan miras aldığımız bu güzel doğayı korumak ve gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak bizlerin en büyük görev ve sorumluluğudur. Bu sorumluluğu hissederek 7'den 70'e bisiklet sevdalısı olan herkesin dünya bisiklet gününü kutluyorum.”

ÖĞRENCİLER BİSİKLET KULLANIMININ PÜF NOKTALARINI ÖĞRENDİ

Başkentli öğrencilere trafikte bisiklet kullanımı ile ilgili önemli bilgiler verdiklerini belirten Gazi Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkan Yardımcısı Yasin Yurdakul, “Trafikte nasıl bisikletin kullanılacağını, bisikletin diğer kullanım alanlarını, bisikletin sadece mahalle arasında sürülen bir araç olmadığını, her yerde sürebileceğini ve her şekilde sürülebileceğini anlatmak üzere eğitim veriyoruz. Öğrenciler bisiklete oldukça ilgili. Umarım düzgün bisiklet yollarının gelişmesiyle de bisiklet hayatımızın bir parçası hâline gelir” dedi.

Uzman eğitmenlerden ders alan öğrenciler de farkındalık etkinliği sayesinde bisiklet hakkında yeni bilgiler öğrendiklerine dikkat çekerek, düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Hilal Sarıkaya: “Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Burada eğlenceli bir aktivite oldu. Bisikleti daha yakından tanımak için eğitim aldıktan sonra sürüş de yaptık. Değişik bisikletleri yakından görme ve tanıma imkânı buldum.”

-Batuhan Çetin: “Bize bisikletin parçaları anlatıldı. Daha önce bilmediğim bilgileri öğrendim. Bisiklet hem spor yapmak hem de egzoz salımı açısından insana ve çevreye faydalı bir araç. Bisikleti Başkent’e sevdiren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.”

-Nevzat Efe Bayram: “Bisikleti aktif kullanmıyordum ama bundan sonra daha sık kullanmayı düşünüyorum. İnsanlar kadar doğa sağlığı için de bisiklet daha yararlı. İnsanlara bisiklet kullanmayı tavsiye ediyorum. Doğa kirliliğini en aza indirmek için bisiklet kullanımı daha da yaygınlaşmalı.”