EGO, Karapürçek Caddesi’nden Talatpaşa Bulvarı istikametine 308 numaralı hattı devreye soktu

EGO Genel Müdürlüğü, Karapürçek Caddesi’nden Talatpaşa Bulvarı istikametinde hizmet verecek 308 numaralı Karapürçek-Cebeci-Dikimevi hattını devreye soktu.

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Karapürçek semtine hizmet veren mevcut güzergâhlardaki yolcu yoğunluk oranlarının dengelenmesi, kent merkezi konumunda bulunan istikametlere Ankaray aracılığıyla kısa sürede ve konforlu bir şekilde hizmeti sağlanabilmesi amacıyla yeni bir hattı hizmete soktu. 06.35-18.15 saatleri arasında hizmet veren hat sayesinde vatandaşların ulaşımlarını daha kısa sürede ve rahat bir şekilde sağlayabilmesi amaçlanıyor.

7 SERVİSLE HİZMET VERİLİYOR

308 hat numaralı güzergâhta, mesai saatleri ile ders başlangıç ve bitiş saatlerine uygun şekilde 06.35-18.15 saatleri arasında 7 adet servisle hizmet verilmeye başlandı. Yolcu yoğunluk artışına bağlı olarak servis sayıları ve hareket saatlerinde düzenleme yapılması ön görülüyor.

308 numaralı yeni hattın güzergâh bilgileri ve hareket saatleri ise şöyle:

Karapürçek Caddesi 31338 numaralı Fatih Camii Durağı, Bostancık Caddesi, Turgut Özal 2 Bulvarı, Plevne Caddesi, Talatpaşa Bulvarı Ankara Hastanesi Kavşağından U dönüş ile Plevne Caddesi, Turgut Özal 2 Bulvarı, Bostancık Caddesi, Karapürçek Caddesi 31337 Numaralı Fatih Cami Durağı.

Hareket saatleri: 06.35-07.35-08.35-15.00-16.05-17.10-18.15

