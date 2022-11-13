  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.761
  • Dolar 18.5622
  • Euro 19.1773
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

EGO Otobüs Durakları Montajı Başladı

Başkentlilere daha iyi hizmet vermek için yenilikçi projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 315 noktada yeni ve modern otobüs duraklarının montajına başladı.
EGO Otobüs Durakları Montajı Başladı

Başkentlileri son teknolojiye sahip otobüslerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla modern ve kullanıcı dostu yeni otobüs duraklarının montajına başladı. Vatandaşların olumsuz iklim koşullarından etkilenmemeleri için özel olarak tasarlanan yeni durakların tamamında Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma, engelli ve USB şarj ünitesi yer alırken enerjileri de güneş panelinden sağlanıyor.

yns_9120.jpg

HEM KONFORLU HEM TEKNOLOJİK

İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandığı 315 noktaya montajı yapılacak yeni otobüs durakları 6 tür tasarımdan oluşuyor. Tüm otobüs duraklarında Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma ile engelli ve USB şarj ünitesi yer alıyor. Enerjilerini güneş panellerinden sağlayan duraklar, vatandaşların olumsuz iklim koşullarından etkilenmemeleri için özel olarak tasarlandı.

yns_9183.jpg

5 NOKTAYA KONUMLANDIRILACAK

Otomatik kapıları ve klimasıyla Ankara’da bir ilk olma özelliği taşıyan duraklar 5 farklı noktaya daha monte edilecek.  Şu ana kadar biri tam kapalı, biri totem olmak üzere toplam 6 durağın montajı tamamlanırken, kalan 309 durağın 16 Ocak 2023 tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi'nin yürüteceği Baba Destek Programı'nda eğitimler başladı.14 Kasım 2022 Pazartesi 01:42
  • Alpaslan Karaelmas Ekspresi Çerkeş'e uğradı14 Kasım 2022 Pazartesi 01:40
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşı dinledi14 Kasım 2022 Pazartesi 00:37
  • Yenimahalle’de kış hazırlığı başladı14 Kasım 2022 Pazartesi 00:31
  • Kalecik’ten gelip TEKNOMER’i gezdiler14 Kasım 2022 Pazartesi 00:28
  • 3-6 yaş arası çocuklar için hizmete açılan Sincan Belediyesi Anne-Çocuk Oyun Evleri yoğun ilgi görüyor.12 Kasım 2022 Cumartesi 02:15
  • Mamak’ta minikler buz pistinde doyasıya eğlendi12 Kasım 2022 Cumartesi 02:12
  • Çubuk’ta anlamlı projeyle ilkokul öğrencileri 2 yetimin bir yıllık masrafını üstlendi12 Kasım 2022 Cumartesi 02:08
  • Gölbaşı Belediyesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı12 Kasım 2022 Cumartesi 02:05
  • Pursaklar gençliği şampiyonlarla buluştu12 Kasım 2022 Cumartesi 01:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti