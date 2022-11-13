EGO Otobüs Durakları Montajı Başladı

Başkentlilere daha iyi hizmet vermek için yenilikçi projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 315 noktada yeni ve modern otobüs duraklarının montajına başladı.

Başkentlileri son teknolojiye sahip otobüslerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla modern ve kullanıcı dostu yeni otobüs duraklarının montajına başladı. Vatandaşların olumsuz iklim koşullarından etkilenmemeleri için özel olarak tasarlanan yeni durakların tamamında Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma, engelli ve USB şarj ünitesi yer alırken enerjileri de güneş panelinden sağlanıyor.

HEM KONFORLU HEM TEKNOLOJİK

İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandığı 315 noktaya montajı yapılacak yeni otobüs durakları 6 tür tasarımdan oluşuyor. Tüm otobüs duraklarında Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma ile engelli ve USB şarj ünitesi yer alıyor. Enerjilerini güneş panellerinden sağlayan duraklar, vatandaşların olumsuz iklim koşullarından etkilenmemeleri için özel olarak tasarlandı.

5 NOKTAYA KONUMLANDIRILACAK

Otomatik kapıları ve klimasıyla Ankara’da bir ilk olma özelliği taşıyan duraklar 5 farklı noktaya daha monte edilecek. Şu ana kadar biri tam kapalı, biri totem olmak üzere toplam 6 durağın montajı tamamlanırken, kalan 309 durağın 16 Ocak 2023 tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor.