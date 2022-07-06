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EGO otobüslerinde Wİ-Fİ dönemi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte giderek yaygınlaşıyor. Bu kapsamda 1851 EGO otobüsünde ücretsiz internet sağlanacak.
EGO otobüslerinde Wİ-Fİ dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘akıllı kent’ projelerini kent genelinde hayata geçirmeye devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet hizmeti Başkentte her geçen gün daha da yaygınlaştırılıyor. Ücretsiz internet hizmetini şimdi de toplu taşıma araçlarında vermeye başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Yavaş, “Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerini yakından takip ediyor, köylerimizde ve meydanlarımızda başlattığımız ücretsiz internet hizmetini EGO otobüslerimize de taşıyoruz. BLD 4.0 anlayışımız doğrultusunda temmuz ayı sonuna kadar 1851 otobüste hizmete başlıyoruz” dedi.  

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK FİLOSU     

    EGO Genel Müdürlüğü, Wi-Fi kurulumu tamamlanan otobüslerde internet hizmetini aşama aşama Başkentlilerin kullanımına sunuyor.
     Ay sonuna kadar 1851 otobüste Wi-Fi kurulumunu tamamlamayı planladıklarını belirten EGO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Yayla, şu bilgileri verdi: “Projemiz sayı itibarıyla Avrupa’nın internet hizmeti sunulan en büyük filo projelerinden birisidir. Vatandaşlarımıza, her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet sunulacaktır. Bu kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limit artırılabilecektir.”
    
‘GÜZEL BİR UYGULAMA’ 

     EGO otobüslerinde ücretsiz Wi-Fi uygulamasının ekonomilerine de katkı sağlayacağını ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:
-Murat Meral: “Bazı insanlar otobüste çok fazla zaman geçirdiği için ücretsiz internet hizmeti çok yararlı olabilir. Benim otobüsle eve gitmem yarım saati buluyor. O sırada buradaki ücretsiz internetle işlerimi halledebiliyorum. Kendi internetim kalmadığı zaman burayı kullanıyorum. O yüzden çok güzel bir uygulama.”

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