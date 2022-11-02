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EGO otobüslerinin Güdül ve Nallıhan’a sefer yapması için teklif götürülecek

EGO Genel Müdürlüğüne bağlı belediye otobüslerinin Güdül ve Nallıhan’da da sefer yapması için Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu’na teklif götürülecek.
EGO otobüslerinin Güdül ve Nallıhan’a sefer yapması için teklif götürülecek

Güdül ve Nallıhan’da ikamet eden vatandaşların EGO otobüsleri ile sefer düzenlenmesi yönündeki taleplerine duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili olarak harekete geçti. EGO otobüslerinin Güdül ve Nallıhan ilçelerinde sefer yapması konusu Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu’na teklif olarak götürülecek.  Teklifin kabul edilmesi hâlinde Güdül ve Nallıhan’da ikamet eden vatandaşların yıllardır talep ettiği otobüs seferleri başlayacak. 

HAFTA İÇİ HER GÜN KARŞILIKLI 4 SEFER 

Teklife göre Güdül ilçesinde “615 Güdül – Ulus” hattında, Güdül - Ayaş Yolu-İstanbul Yolu - Ulus güzergâhında sabah saat 06.30’da Ulus’tan, 08.30’da Güdül’den; akşam ise saat 15.30’da Ulus’tan, 17.30’da Güdül’den hareket edecek şekilde dört adet servisle ulaşım sağlanacak.

Nallıhan ilçesinde ise “677 Nallıhan- Ankara” hattında, Nallıhan – Çayırhan – Beypazarı – Ayaş - İstanbul Yolu - Ulus güzergâhında sabah saat 06.30’da Ulus’tan, 09.15’te Nallıhan’dan;  akşam saat 15.00’te Ulus’tan, 17.45’te ise Nallıhan’dan dört adet servis vatandaşlara hizmet verecek. 


 

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