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EGO Sporlu Milli boksör Filiz Işık, Avrupa Şampiyonu oldu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ‘Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda bir ilke imza atarak altın madalya kazanan EGO Sporlu Milli boksör Filiz Işık, Avrupa Şampiyonu oldu.
EGO Sporlu Milli boksör Filiz Işık, Avrupa Şampiyonu oldu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ‘Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan ve Türkiye’de bir ilke imza atan EGO Sporlu Milli boksör Filiz Işık, altın madalyayla yurda döndü.

Milli sporcuyu Esenboğa Havalimanında; EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, EGO Genel Müdür Yardımcı Zafer Tekbudak, BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya, ailesi, kulüp yöneticileri, belediye bürokratları, antrenörleri ile arkadaşları büyük bir coşkuyla karşıladı.

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MİLLİ SPORCU GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU
Genç Kadınlar kategorisinde 48 kilo ile finale kalan ve rakibini yenerek şampiyon olan Filiz Işık, Mehteran Takımı’nın gösterileri ve İstiklal Marşı ile karşılandığı Başkent’te gözyaşlarına hâkim olamadı. 

Milli sporcunun verdiği sözü yerine getirmesi nedeniyle gurur duyduklarını söyleyen EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, “Filiz aslında bize geldiğinde 14 yaşındaydı, elimizde büyüdü destek yeridir. Onunla benim ilk konuşmam vardı, attığın her yumruk senin umudun diye. Bu umutlarını boşa çıkarmadı ve yüzümüzü ağarttı. Bugünkü şampiyonalarda bu kızlarımızın bu başarısında Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın büyük payı var. Filiz’in yine bir sözü var bana, 2024 Paris olimpiyatlarında inşallah altın madalyayla gelecek ve yüzümüzün yine ağartacak” dedi.

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Esenboğa Havalimanı’ndan merkeze kadar açık otobüsle giden Avrupa Şampiyonu Filiz Işık, duygularını şu sözlerle ifade etti:
“İstiklal Marşımızı okutmak çok güzel bir duygu. Anlatmak yetmiyor çok emek sarf ettik ve hiçbir zaman pes etmedik. Taner Başkanımız ve Mansur Başkanımıza da çok teşekkür ederim hep destek oldular. İstiklal Marşımızı bundan sonra daha da çok okutacağım, buna inanıyorum. 20 gün sonra Dünya Şampiyonam var, sonuna kadar gideceğim.” 

Başarısından dolayı Işık’ı tebrik eden EGO Genel Müdürü Zafer Tekbudak, “Pandemi sürecinde yaşanan maddi ve manevi sıkıntılar insanları mutsuz bir hâle getirmişti. Bu güzel kızımız bu başarısıyla bizim içimizdeki sıkıntıları büyük ölçüde attı. Büyük bir sorumluluk üstlendi ve bundan sonra dünya şampiyonluğu bekliyoruz” derken, BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya da dünşüncelerini, “Ekibimizin başarılarını canı gönülden kutluyoruz. Yönetim kurulu olarak başarılarının devamını diliyoruz”  sözleriyle dile getirdi.

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