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EGO talep üzerine Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyelerine yeni hat tahsis etti

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçerek Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyelerine hizmet verecek yeni hat tahsis etti. Uzunluğu 27 kilometre olan ring servisi 14 Kasım Pazartesi günü seferlere başlayacak.
EGO talep üzerine Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyelerine yeni hat tahsis etti

EGO Genel Müdürlüğü, uzunluğu 27 kilometre olan 143 numaralı Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri arasında ring servisi hizmete sunmaya hazırlanıyor. 143 hat numarasıyla Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri güzergâhları arasında hizmet verecek olan ring servisinin seferleri 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren başlayacak. 

ADLİYE BİNALARINA KOLAY ULAŞIM

Sıhhiye’deki Adliye önünden hareket ederek; sırasıyla Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyelerine gerçekleşecek ringler 08.00-17.00 saatleri arasında 10 adet servisle hizmet verecek. Uzunluğu 27 kilometre olan ring seferleriyle, avukatların ve vatandaşların Adliye’ye ulaşımları da rahatlatılmış olacak.

OTOBÜS GÜZERGÂHI    

Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri arasında ulaşım hizmeti verecek olan ringlerin güzergâhları şu şekilde olacak:

-Sıhhiye Adliye,

-Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Çocuk ve Tüketici Mahkemeleri Ek Binası,

-Ankara İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri Söğütözü Ek Hizmet Binası,

-Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası,

-Mevlana Bulvarı,

-İsmet İnönü Bulvarı,

-Atatürk Bulvarı,

-Sıhhiye Adliye,

-Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası.

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