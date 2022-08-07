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EGO’da ücretsiz internet dönemi

EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti için yaklaşık bir aydır süren Wi-Fi cihazı kurulum işlemleri ve test çalışmalarını tamamladı.
EGO’da ücretsiz internet dönemi


Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘akıllı kent’ projelerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet hizmeti şimdi de EGO otobüslerinde hayata geçiyor.

150 GB İNTERNET HİZMETİ

      Başkentlilerin en iyi şekilde yararlanabileceği güncel ve son teknoloji 4.5G yönlendiriciler, EGO otobüslerinde montajı tamamlanarak hazır hâle getirildi. 8 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla test aşaması bitecek olan hizmette yeni veri tabanına geçilmesi planlanıyor. Her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet hizmeti sunan EGO Genel Müdürlüğü, kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limiti artıracak. 

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