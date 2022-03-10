EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, özel toplu taşıma esnafının yarından itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmesi üzerine ek sefer düzenlemelerinin yapıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Ankara'da toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsü (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve dolmuşlar, 10 Mart itibarıyla hizmet vermeyeceğinden, EGO Genel Müdürlüğünce ek sefer düzenlemelerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda hareket noktası Polatlı olmak üzere sırasıyla sabah saat 06.05, 06.50, 07.20 ve 08.00 olmak üzere normal seferlere ek 4 sefer daha eklenmiştir. Hareket noktası Ankara Ümitköy'den Polatlı yönüne olmak üzere sırasıyla sabah saat 06.45, 08.00, 09.00 olmak üzere 3 ek sefer konulmuştur. Bu seferler EGO otobüslerinin güzergahında yapılacaktır. Ayrıca otobüs temin ettikçe ilave planlama yapılmaya devam edilecektir. Ayrıntılı bilgiler, www.ego.gov.tr internet adresi ile sosyal medya hesaplarından takip edilebilir."