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EGO'ya 154 yeni otobüs daha filoya katılacak

EGO Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan yeni otobüslerin teslimat süreci devam ederken, daha önce gelen 51 midibüs ve son gelen 15 solo otobüs ile yeni araç sayısı 198 oldu. Haziran ayı sonuna kadar 154 yeni otobüs daha filoya katılacak.
EGO'ya 154 yeni otobüs daha filoya katılacak

Toplu taşımada seferberlik başlatarak Ankaralılara daha hızlı ve konforlu toplu ulaşım imkânı sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu yenilemeye devam ediyor.

Satın alınan modern otobüsleri Başkentlilerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, filosuna 15 yeni solo otobüsü daha ekledi. Daha önce gelen 51 midibüs dahil servise çıkarılan araçlarla son dönemde teslim alınan otobüs sayısı 198’e yükseldi.

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115 ADET KÖRÜKLÜ VE 39 ADET SOLO ARAÇ HAZİRAN AYINDA BAŞKENT YOLLARINDA OLACAK
Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle Başkentlileri toplu taşıma kullanmaya teşvik etmek ve konforlu seyahat imkânı sağlamak için harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar yerine teknolojik yeniliklerle donatılmış modern otobüsler satın aldı. 

Bir yandan Başkent’te ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için akıllı kavşak uygulamalarından yeni köprü ve yolların yapımına kadar altyapı yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yenileme karara aldığı toplu taşıma araç sayısını da her geçen gün artırıyor.

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Daha önce 3 adet elektrikli otobüsü daha teslim alan EGO Genel Müdürlüğü, haziran ayı sonuna kadar 154 yeni belediye otobüsünü (115 adet körüklü Mercedes ve 39 adet solo Mercedes marka otobüs) daha araç filosuna dahil edecek. Aşama aşama teslim alınacak otobüslerle toplamda 355 adet yeni otobüs Başkentlilerle buluşturulacak.

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