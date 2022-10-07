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Ekiplerce asfalt serimi gerçekleştirildi

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt serimi, yol açımı, kaldırım çalışması, alan düzenleme, bordür onarımı, tretuvar yapımı gibi hizmetlerin yanı sıra beton, kilit taşı ve bordür üretim işlerini sürdürüyor.
Ekiplerce asfalt serimi gerçekleştirildi

Yenimahalle’de vatandaşların temiz ve güvenli sokaklarda ulaşım yapabilmesi için 7/24 hizmeti sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Özevler, Yenibatı ve Anadolu mahallelerinde asfalt serim işleminin yanında Memlik Mahallesi’nde malzemeli bakım, Mermerciler Sanayi Sitesi, Macun, Yuva ve Yenibatı mahallelerinde de yol açım çalışmalarını sürdürüyor. 

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KALDIRIM VE BORDÜR 

Yeni yerleşim alanlarında ve kaldırımı hasar gören bölgelerde de yenileme işlemlerine devam eden ekipler, Yenibatı, Yukarı Yahyalar, Gayret, Yuva, Yakacık, İvedik ve Demet mahallelerinde kaldırım ve bordür çalışmaları gerçekleştiriyor.

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EKİPLERİMİZ HER YERDE 

Yenimahalle’de mevsim koşullarının el verdiği sürece altyapı çalışmalarına devam edileceğini belirten Başkan Yaşar, “Yolların daha kullanışlı hale gelmesi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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