  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Ekiplerden kırtasiye denetimi

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye malzemesi satan iş yerlerini denetledi.
Ekiplerden kırtasiye denetimi

Hem öğrencilerin hem de velilerin daha sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için okul malzemelerini titizlikle inceleyen ekipler kırtasiye sahiplerine çeşitli uyarılarda da bulundu.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başladı. Aileler kırtasiye alışverişi telaşına girdi. Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri de bu süreçte ailelerin daha güvenli alışveriş yapmaları için harekete geçti. İlçede kırtasiye malzemeleri satan yerleri mercek altına alan ekipler öğrencilerin sağlıklı ürünlere ulaşması için ürünleri tek tek inceledi.

CE İŞARETİ

Yapılan denetimlerde satılan malzemelerin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) güvenlik standartlarına uygunluğu, ürünlerde “CE” işareti bulunması, belirtilen yaş ortalamalarına uygun olup olmadığı, ürünün üretildiği yerin yazması, ağır metal testlerinden geçtiğini gösteren işaretlerin uygun olup olmadığına bakıldı.

İŞLEMLER UYGULANDI

Ekipler Ayrıca etiket kontrolü de yaptı. Reyonlarda bulunan etiket fiyatlarının kasalarda da aynı olup olmadıklarını inceleyen Sincan Belediyesi zabıtası kurallara uymayan iş yerlerine gerekli işlemleri uyguladı. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atık Toplayıcıları Kayıtlı Çalışacak16 Eylül 2022 Cuma 01:33
  • Yetim ve Öksüzler Kanatlar Altında16 Eylül 2022 Cuma 00:39
  • Estergon’da Türk El Sanatları Atölyesi16 Eylül 2022 Cuma 00:30
  • Kalecik’te yapılacak festivalde 7 ton üzüm çiğnenecek16 Eylül 2022 Cuma 00:29
  • Sincan OSB’ye tepki: Arazilerimizi üç kuruşa elimizden almak istiyor12 Eylül 2022 Pazartesi 13:54
  • ASKİ'den Haymana Emirler'e kuyu suyu12 Eylül 2022 Pazartesi 10:22
  • Pazartesi günü başlayacak kışlık servis programlamasında da devam edecek10 Eylül 2022 Cumartesi 01:07
  • Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor10 Eylül 2022 Cumartesi 00:28
  • Güdül’ de 11 Eylül'de "Adalıkuzu Üzüm Festivali" düzenlenecek10 Eylül 2022 Cumartesi 00:23
  • Gölbaşı Belediyesi, Pakistan’a gönderilmek üzere 500 adet yardım kolisi hazırladı10 Eylül 2022 Cumartesi 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti