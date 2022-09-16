Ekiplerden kırtasiye denetimi

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye malzemesi satan iş yerlerini denetledi.

Hem öğrencilerin hem de velilerin daha sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için okul malzemelerini titizlikle inceleyen ekipler kırtasiye sahiplerine çeşitli uyarılarda da bulundu.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başladı. Aileler kırtasiye alışverişi telaşına girdi. Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri de bu süreçte ailelerin daha güvenli alışveriş yapmaları için harekete geçti. İlçede kırtasiye malzemeleri satan yerleri mercek altına alan ekipler öğrencilerin sağlıklı ürünlere ulaşması için ürünleri tek tek inceledi.

CE İŞARETİ

Yapılan denetimlerde satılan malzemelerin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) güvenlik standartlarına uygunluğu, ürünlerde “CE” işareti bulunması, belirtilen yaş ortalamalarına uygun olup olmadığı, ürünün üretildiği yerin yazması, ağır metal testlerinden geçtiğini gösteren işaretlerin uygun olup olmadığına bakıldı.

İŞLEMLER UYGULANDI

Ekipler Ayrıca etiket kontrolü de yaptı. Reyonlarda bulunan etiket fiyatlarının kasalarda da aynı olup olmadıklarını inceleyen Sincan Belediyesi zabıtası kurallara uymayan iş yerlerine gerekli işlemleri uyguladı.