Ekoköy Projesi, festivale dönüşüyor

Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi, festivale dönüşecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin “Toprak Kokusunu Özleyen Mamak'a Gelsin” sözünden hareketle başlatılan projeler bir bir hayata geçiyor, Mamak yeni çehresine kavuşuyor. Gökçeyurt’taki Ekolojik Köy de bu projelerden biri. Ekolojik Köy’ün dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da açılması planlanıyor.

Bu kapsamda Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş başkanlığında “Ekofest Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nden akademisyenler katıldı.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş “Ekolojik Köyü açarken bunu aynı zamanda bir festivale de dönüştürmek istedik. Siz değerli hocalarımızın bu projeye akademik gözle bakması bizim için önemli. Sizin görüşlerinizi almak istedik” dedi.

Resmi açılışının 5 Haziran dünya Çevre Günü’nde yapılması planlanan “Ekolojik Köy”de her yıl yine aynı tarihte geleneksel hale gelecek bir festival yapılması planlanıyor. Mamak Belediyesi bu hedefle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.