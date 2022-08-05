Ekolojik Vadide Buluşalım

Tarımsal kalkınmayı destekleyen, Mamak’ı tarımda öncü marka haline getiren Mamak Belediyesi, emeklerinin karşılığını alıyor. Ekolojik Vadide lavanta, çilek, şeftali hasadı yapılacak

Mamak Belediyesi geleneksel hale getirdiği hasat festivali ile kaybolmaya yüz tutmuş köy ritüellerini günümüze taşıyor. 7 Ağustos Pazar günü Ekolojik Vadide gerçekleştirilecek Hasat Festivali’nde çilekler, şeftaliler, lavantalar toplanacak. Mamak mis gibi kokacak.

Mamak’ın bereketli topraklarından elde edilen ürünler, Mamak Kadın Kooperatifi’nin emekleriyle yine Mamaklıların hizmetine sunulacak.

Cirit gösterisi, okçuluk, animasyon ve çocuk oyunları ile renklenecek festivalde Arslanbek Sultanbekov da sahne alacak. Değerli basın mensuplarını ve kıymetli Ankaralıları Hasat Festivalimize davet ediyoruz.

“BEREKETLİ OLSUN”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ın bereketli topraklarına ektiğimiz ürünleri hasat etme vakti geldi. Siz değerli hemşehrilerimizi hasat sevincimize ortak olmak için Ekolojik Vadi’mize bekliyoruz. Şimdiden hasadımız bereketli olsun diyorum” dedi.



