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Eksi 17 derecedeki göle dalıp, dalgıç pompalarını temizlediler

ISPARTA Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, kente içme suyu sağlayan Eğirdir Gölü buz tutunca dalgıç pompaları temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.
Eksi 17 derecedeki göle dalıp, dalgıç pompalarını temizlediler

Tüm ülkeyi etkisine alan soğuk hava, Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü’nün buz tutmasına neden oldu. Isparta il merkezine içme suyu sağlayan gölün Bedre koyu su terfi merkezinde, dalgıç pompalar buz parçaları nedeniyle yeterli miktarda su çekemeyince devreye dalgıç ekibi girdi.

İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Su Altı Arama Kurtarma ekibinde görevli tecrübeli dalgıçlar, eksi 17 derecedeki buz tutmuş göle dalış gerçekleştirdi. Özel dalgıç kıyafetleri ile buzları kırarak dalan ve dalgıç pompaların ağzını tıkayan buz parçalarını temizleyen ekipler, zorlu bir çalışmanın ardından sorunu çözdü.

Dalış ekibinden bir görevli, "Gölün buz tutmuş yüzeyinde 1.5 metre çapında buz kütlesini kırarak dalışı gerçekleştirdik. Suyun sıcaklığı eksi 17 derece ölçüldü. Dalgıç pompaların ağzını tıkayan buzlar temizlenerek normal hale dönüştürüldü" dedi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er ise yapılan çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"İlimize su sağlayan TM 1 istasyonunda buzlanma nedeniyle su pompaları yeterli düzeyde su çekemediği için temizleme çalışması yapmak gerekiyordu. Biz normalde yaz aylarında da burada temizlik yapıyorduk. Bu kez buzlanma nedeniyle dışarıda eksi 9 derece soğuk havada buz tutan göle dalış yapmamız gerekti. Belediye başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in satın alma yoluyla temin ettiği özel dalgıç kıyafetleri sayesinde eksi 30, 40 derecedeki suya dalış imkanı sağlayan bu kıyafetlerle dönüşümlü olarak arkadaşlarımız dalışı gerçekleştirdi ve görevi tamamladık. Bu çalışma haftada bir devam edecek."

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