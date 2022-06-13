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El-Emek Kadın Kooperatifi’nin açılışı, İsmetpaşa parkında gerçekleştirildi

Elmadağ Belediyesi öncülüğünde kadınların bir araya gelerek oluşturduğu, El-Emek Kadın Kooperatifi’nin açılışı, İsmetpaşa parkında gerçekleştirildi.
El-Emek Kadın Kooperatifi’nin açılışı, İsmetpaşa parkında gerçekleştirildi

Açılışta konuşma yapan Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Bizler emekçi bir annenin evlatları olarak hep birlikte “Kadının  elleri, Elmadağ’ın emeği” diyerek yola çıkmış bulunmaktayız. Elmadağ Belediyesi öncülüğünde  hayata geçirdiğimiz projemizle kadınlarımız  hem üretime hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak. İlçemiz genelinde faaliyet gösterecek olan kooperatifimizden elde edilecek yerli ürünlerimiz vatandaşlarımızın sofralarını süsleyecek. İlçemizde bir ilke daha imza atarak kadınlarımızla bu yolda birlikte yürümenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

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Başkan Aşkın: “Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir, kadının emek verdiği her şey üretime dönüşür. Çünkü Kadın üretendir, çoğaltandır, biriktiren ve geliştirendir. Kendini üretmeye, çoğaltmaya  ve geliştirmeye adamış tüm kadınlarımızla daha nice yarınlara. Elmadağ Belediyesi tüm kadınların yanında” ifadesinde bulundu.

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