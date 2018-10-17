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Elektrik Kesintisi 14 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 14 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 14.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 14 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 14.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 14 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 14 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

14 Ocak 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ESKİ KARACALAR, GAZİ İSMAİL CANTÜRK, MİMOZA, MARAŞAL, MECİDİYE, MEŞALE, MACERA, MUHTEREM, MUDANYA, MIZIKA, MORSALKIM, MAŞA, NAME, MİLLİ, MOZAİK, MUHTEŞEM, MİNNET, MÜDAFA, MALKOÇOĞLU, MERGÜZE, MEZİYET, MAZBUT, 129

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZİRAAT, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNEŞEVLER, MEHMET AKİF ERSOY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATTALGAZİ, 949 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 UĞURÇAYIRI, UĞURÇAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CAMİATİK, 1 OKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 OĞUZ TOPBAŞI, KIZILCASÖĞÜT, SALİHLER 1., KUYUMCUTEKKE, ACISU, DİBEKÖREN, AYVAŞIK 1, BOZTEPE ÇAĞRIKENT VİLLALARI, OSMAN KARAALP, SOPÇAALAN, SAİT YAVAŞ 9, AYVAŞIK, DR. CEVAT YAKUT, DR. MUSTAFA GÜLER, AYVAŞIK 7., ÖĞR. N. DOĞAN ÜLKER, AYVAŞIK 3, AYVAŞIK 8, DR.HAMDİ SOYSAL

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SARAY KÜME, DİBEKÖREN, SARAY

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

14.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSRELİK, KÖSRELİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 16:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 FİDAN, CENGİZ TOPEL, KARA, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, ATEŞ, BURNAZ, CUMHURİYET 3, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET, EVREN, ÇEVLİK, ÖZEL, SUKUYUSU, 363, CUMHURİYET 4, 390, 327, 20 EVLER, 364

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 SAKARYA ZAFERİ, 172, 181, 177, 168, 179, 159, 160, 161, 162, 173, 176, 180

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYYILDIZ, 1615 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYYILDIZ, 1614 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYYILDIZ, 1614 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PİYADE, 1855 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 10:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKSU, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERLER, 2715 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2602 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 DAĞ EVLERİ, BEYNAM, ATATÜRK...., BEYNAM KONAKLARI, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, KALE BOĞAZI, KARAOĞLAN, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALLIKPINAR, 1488 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 VELİHİMMETLİ, BAĞLAR MEVKİİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAMANLAR, KAMANLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

14.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 102 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, SARAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ARKBÜRK, ARKBÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEFKAT, KIZLAR PINARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, YAHŞİHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAFKAS, MURAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 10:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BASINEVLERİ, BASIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇELTİKÇİ, BAYIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 HATİP, KÖY YERİ, MERKEZ, KURT, EVŞEN, YUKARI ORTABURUN, ÇATALANIZ, ERENCİK, YÜKSEK, ÇELDİRMEZ, MAHMUTLAR, SARIÇİÇEK, KARAŞLI, EKECEK, ÇORAK, KÖYÜN KENDİSİ, ERKÖZ, DERİNDERE, YUKARI ALİBEY, ISINDI, BALLIK, KAZIKLI, KARAMANAĞZI, YÖRECİK, KIŞLA, ÇÖKME, KUYUMCA, FADARA, YANIKDAĞ, ÇİFTLİK, AKÇAM MACA, KARŞI, KUZ, HACI, ÇAKICI, AŞAĞI, SIK, ZEYTİNÇUKURU, FİDİMSE, ARMUTÇA, YUKARI, GÜZLE, SELAM, DERE, ARMUTLU, YAYLA YERİ, NAMAZLI, KIRKÇEŞME_1, ALİBEY, MURE, KOÇÇUKURU, KAŞALTI, ORHAN ŞAİK GÖKYAY, HOCA, ÇUKUR, YAYLA ILDAY, KAYABAŞI, KESECİK 1, YAYLA, KARAMAN, UVAZLI, HACIMEHMET, ŞIH, KAYMAKAM ABDULKADİR YAZICI, ODAYANI, İMAMOĞLU, YUNUSKÖY, SAN, SAKALAR, SOFTA, SÖMÖZ, POSTA, MERKEZ_2, EYRİK, İSTİHKAM, ÇAYIR, ZEHİ, KONAKYANI, KARAFAL, HIZARYANI, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, -, BÖCÖKÖYÜ, ERCEKOZ, GERİŞ, ODAYANI 2. ÇIKMAZ, TÜRBE, TERELİK, İSTİKLAL, EVRENYE, KÖPRÜLÜ, YANAR, ORTAKÖYÜ, GÜZEL YALI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CENGİZHAN, SULTAN FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HARMAN, AHMET AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 14:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKŞEMSETTİN, 1094 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 LALAHAN, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ORTAKÖY, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HARMAN, AHMET AKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

14.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARISEBİL, BOSTANHÜYÜK, ALTIPINAR, YEŞİLKÖY, ESENLER, BAHAR, BOĞAZİÇİ, HIRABAŞOĞLU, 26, 23, VATAN, İNÖNÜ, KUTLUHAN, HÜSAMETTİN EFE, ATATÜRK, 20, LİSE, TURGUT ÖZAL, 14, FEVZİ ÇAKMAK, CELAL BAYAR, UĞUR MUMCU, RÜZGARLI, 17, SAMSAM, BALÇIKHİSAR, POLATLI YOLU, BÜLENT ECEVİT, VELİ DAŞDAN, ADNAN MENDERES, TÜRKŞEREFLİ, FİDAN, CAMİ, 15, SAZAĞASI, BUMSUZ, 21, YERGÖMÜ, 24, MÜSELLİM, ANKARA, BALTALİN, 1, PINAR, KARANFİL, HASTANE, OFİS, BİRLİK, ANKARA (EŞREF ERDEM), 9, MAHMUT HİLMİ DOĞAN, SEYRAN, ÖZGÜR, HÜRRİYET, MELTEM, BAYKAL, KARDELEN, ÇAMLIK, DEVECİ, GÜLVEREN, BEŞİRDERESİ, 28

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ATLAS, BIYIKTAY, CANKURTARAN, HARMAN, MEHMETÇİK, SARAY, SİMEN, USLU, YALÇIN, ŞEREN, DEDE EFENDİ, HİKMET ÖZ, ATİLLA, BAKIR, BAŞAK, DELTA, TARLA, ŞEHİT HAKAN TÜRKYILMAZ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAAHMET, AŞAĞI YERLEŞİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜLVEREN, DEVLET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SİRKELİ YEŞİLOVA, 210 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 10:51 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUSTAFACIK, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, SAVUNMA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAYCIK, 1601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAYCIK, 1601 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, PEÇENEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, 149. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇOĞLU, KAZIM KARABEKİR. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, 148 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALAZGİRT, ORKUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1859, 1860

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BÜYÜKBOYALIK, 1, AKARLAR, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, KERİŞLİ, ATATÜRK, CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÇEŞME, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABAZLI, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, AŞIKOĞLU, 42, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, KÜÇÜKBOYALIK, MEVLANA, OSMAN GAZİ, 3, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AYDOĞAN, AVNİ AKYOL, 22, 25, YAYLA KÜME, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YENİKÖY, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, MADEN KESİKKÖPRÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ŞEHİT CUMHUR IŞIK, 26, AHİBOZ, 37, 35, 32, 23, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 21, 4, 24, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 36, 5, 48, ATATÜRK., 15, 41, TOLKÖY, 40, 6, 11, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, 39, BAHÇEKARADALAK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 20, DELİLER ÇİFTLİĞİ, AŞAĞIHACIBEKİR, CUMHURİYET ERGİN, BEKTAŞLI, BÜYÜKBIYIK, 17, 31, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, YÜCELLER, BAHÇELİ, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, 18, 29, ABDÜLMECİT, 49, 28, 9, TAHSİN KAHRAMAN, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK.., HAMİDİYE25.AFET KONUTU, YAYLA AFŞAR, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABAZLI 79 AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KÖSELİ 9.AFET KONUTU, ZİYA GÖKALP AFŞAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 19, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, 203, 201, 207, 212, 217, 219, 220, 222, ANKARA, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE, 14, 50, TORUNOĞLU, 204, MADEN, DADALOĞLU, KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, DAVDANLI, HÜRRİYET, ÇATALÖREN, KÜÇÜKCAMİLİ, SIRAPINAR, TEPEKÖY, AKKOYUNLU, HIRABAŞOĞLU, DEREKIŞLA, SARIHÜYÜK, ATATÜRK...., ERGİN YAYLASI, ÜÇEM, SÜLAYMANLI, YAYLALIÖZÜ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKBAYAT, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KOÇYAYLA, İSTİKLAL, YENİYAPANÇARŞAK, DERVİŞ, DELİ İMAM, ÜNAL GEREDELİOĞLU, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 3, SOFULAR, AKÇAALİ, KEKLİCEK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAMLICA, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUVAKÖY, 2209 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TURGUT ÖZAL, 2263 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2022 11:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SERHAT, 1281 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

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