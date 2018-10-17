Elektrik Kesintisi 16 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 16 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TEBERİK, TEBERİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1566, 1571, ÖZAL.
ŞEBEKE ARIZASI
AYDINLIKEVLER, ARAMA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALİ ERSOY, 93 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 12:12 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALİ ERSOY, 93 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, 1743 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4404, 4407, 4394, 4396, 4398, 4397, 4370, 4403, 4399, ÇEVRE YOLU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, BAĞDAT, 4556, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞBEREKET, BAŞBEREKET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇANILLI ULUYOL, AÇELYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇAVUŞLU, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, 1, 41_SİLİNECEK, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., BEYNAM, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, KÖSELİ
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
FASIL, FASIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, ÇEŞME ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DİKMEN, 1012, 1015, 1014, 1046, 1047, 1044, KABİL, 1070, 1071, 1069
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇAVUŞLU, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, 1, 41_SİLİNECEK, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., BEYNAM, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, KÖSELİ
ŞEBEKE ARIZASI
ORAN, RASİH KAPLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOHUMLAR, TOHUMLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILAY, İZMİR 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 09:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2728 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 10:48 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1640- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HUZUR, 1113 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 2692 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TOHUMLAR, TOHUMLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜMİT, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2738 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SEYİTCEMALİ, SEYİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
LALABEL, YILDIRIM_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4404, 4407, 4394, 4396, 4398, 4397, 4370, 4403, 4399, ÇEVRE YOLU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, BAĞDAT, 4556, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1977 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH SULTAN, 2363 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ELVAN, 1920 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
İBRAHİMBEYLİ, İBRAHİMBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇAVUŞLU, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, 1, 41_SİLİNECEK, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., BEYNAM, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, KÖSELİ
ŞEBEKE ARIZASI
SOĞULCAK, SOĞULCAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BOYALIK, BOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MAHMATLI, MAHMATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAALİ MERKEZ, DELİLER ÇİFTLİĞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALDAĞ, TOPÇULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HALİDE EDİP ADIVAR, KIZILIRMAK, KARAGÖL, KANALALTI
ŞEBEKE ARIZASI
KAYI, BİRLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 10:41 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
EMENAĞAÇ, 1., ALTINOLUK VİLLALAR, SEYİT BALCI, ŞEHİT ÖMER AKBULUT, HÜSEYİN SAĞIRKAYA, OVABAĞI MEVKİ, VATAN, NAZMİ BİLGEN
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HİSAR, HOCA AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SANCAKTEPE, 1666 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ADNAN MENDERES, 1041 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 12:13 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
UYANIŞ, 1111 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARI ÇUKURÖREN, SARIÇAM
ŞEBEKE ARIZASI
ÇEŞTEPE, ÇEŞTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ABİDİNPAŞA, MEHMET ALİ ALTIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BAĞLARBAŞI, ERCAN ERASLAN, KARACABEY, NECDET ERSAN, SERHAT, ULUBATLI HASAN, UYSAL, 13 EYLÜL, DİBEK, ÜÇPINAR, ELÇİBEY, İBRAHİM SITKI HATİPOGLU, IŞIK, KARAAĞAÇ-, ÇAKMAK, RIHTIM, OVA, İNCE, YILDIZTEPE, NEŞET ERTAŞ, GÜNTAÇ, KARTALTEPE, ALİM, HEKİM, ŞEHİTLİKKAŞI, DURU
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLÖZ, HIDIRLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 10:39 'da verilmesi planlanmaktadır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ODUNBOĞAZI, ODUNBOĞAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACIENBİYA, ARIKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4404, 4407, 4394, 4396, 4398, 4397, 4370, 4403, 4399, ÇEVRE YOLU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, BAĞDAT, 4556, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
ŞEBEKE ARIZASI
ALAGÖZ, ALAGÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, 184. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİKAYI, YENİKAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2308 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, 3808 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, AŞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KUZEY YILDIZI, KIRANDAĞ 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
VARLIK, BEYPAZARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BATI, 2348 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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