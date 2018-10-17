Elektrik Kesintisi 16 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 16 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 16.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 16 .05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 16 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 16 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEBERİK, TEBERİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1566, 1571, ÖZAL.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLIKEVLER, ARAMA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALİ ERSOY, 93 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 12:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALİ ERSOY, 93 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERİDUN ÇELİK, 1743 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4404, 4407, 4394, 4396, 4398, 4397, 4370, 4403, 4399, ÇEVRE YOLU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, BAĞDAT, 4556, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞBEREKET, BAŞBEREKET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANILLI ULUYOL, AÇELYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞLU, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, 1, 41_SİLİNECEK, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., BEYNAM, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, KÖSELİ

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FASIL, FASIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, ÇEŞME ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİKMEN, 1012, 1015, 1014, 1046, 1047, 1044, KABİL, 1070, 1071, 1069

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞLU, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, 1, 41_SİLİNECEK, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., BEYNAM, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, KÖSELİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ORAN, RASİH KAPLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOHUMLAR, TOHUMLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILAY, İZMİR 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 09:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2728 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 10:48 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1640- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HUZUR, 1113 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 2692 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOHUMLAR, TOHUMLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜMİT, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2738 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEŞRUTİYET, KARANFİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, HACILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEYİTCEMALİ, SEYİT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

LALABEL, YILDIRIM_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4404, 4407, 4394, 4396, 4398, 4397, 4370, 4403, 4399, ÇEVRE YOLU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, BAĞDAT, 4556, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİYADE, 1977 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH SULTAN, 2363 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ELVAN, 1920 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Evren planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İBRAHİMBEYLİ, İBRAHİMBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞLU, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, 1, 41_SİLİNECEK, MERKEZ MAHALLESİ, FATİH, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ATATÜRK...., BEYNAM, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 141, 140, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 147, 146, KÖSELİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOĞULCAK, SOĞULCAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOYALIK, BOYALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAHMATLI, MAHMATLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAALİ MERKEZ, DELİLER ÇİFTLİĞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇALDAĞ, TOPÇULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HALİDE EDİP ADIVAR, KIZILIRMAK, KARAGÖL, KANALALTI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYI, BİRLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 10:41 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMENAĞAÇ, 1., ALTINOLUK VİLLALAR, SEYİT BALCI, ŞEHİT ÖMER AKBULUT, HÜSEYİN SAĞIRKAYA, OVABAĞI MEVKİ, VATAN, NAZMİ BİLGEN

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSAR, HOCA AHMET YESEVİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAKTEPE, 1666 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ADNAN MENDERES, 1041 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 12:13 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UYANIŞ, 1111 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI ÇUKURÖREN, SARIÇAM

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇEŞTEPE, ÇEŞTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ABİDİNPAŞA, MEHMET ALİ ALTIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLARBAŞI, ERCAN ERASLAN, KARACABEY, NECDET ERSAN, SERHAT, ULUBATLI HASAN, UYSAL, 13 EYLÜL, DİBEK, ÜÇPINAR, ELÇİBEY, İBRAHİM SITKI HATİPOGLU, IŞIK, KARAAĞAÇ-, ÇAKMAK, RIHTIM, OVA, İNCE, YILDIZTEPE, NEŞET ERTAŞ, GÜNTAÇ, KARTALTEPE, ALİM, HEKİM, ŞEHİTLİKKAŞI, DURU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLÖZ, HIDIRLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 10:39 'da verilmesi planlanmaktadır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ODUNBOĞAZI, ODUNBOĞAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.05.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIENBİYA, ARIKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEYH KUYUSU, 29 EKİM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADA, ÇİÇEKTEPE, YUKARI YURTÇU, 4404, 4407, 4394, 4396, 4398, 4397, 4370, 4403, 4399, ÇEVRE YOLU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, BAĞDAT, 4556, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALAGÖZ, ALAGÖZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ EVRAN, 184. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİKAYI, YENİKAYI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, 2308 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İVEDİKKÖY, 3808 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, AŞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZEY YILDIZI, KIRANDAĞ 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

VARLIK, BEYPAZARI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, 2348 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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