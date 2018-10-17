Elektrik Kesintisi 19 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 19 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 19.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 19 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

19 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLTEPE, TASASIZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANAFARTALAR, BELEDİYE PASAJI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, BELEDİYE PASAJI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZÜBEYDE HANIM, BELEDİYE PASAJI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 227 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇANILLI ÇİĞDEMCİ, ALTAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Beypazarı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ACISU, ACISU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ACISU, ACISU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 09:38 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DİBECİK, DİBECİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BUĞRALAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DAĞKUZÖREN, GÜNEY DAĞKUZÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çankaya planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 256, 250, 137, MEVLANA, 262, ATATÜRK, 258, 255, 252, 266, 261, 263, 260, 290, 294, 24, 475, BARBAROS HAYRETTİN, MİLLET, 4, 5, 11, 19, 21, 23, 25, MEHMET DÖNMEZ, 249, 257, 10, 248, 12, 254, 264, 251, ARMUTLU, 13

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2791 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DODURGA, 5129 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 09:28 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKER, 614 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILAY, 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, PERİKIZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 16:08 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAK, CİDDE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELTEPE, AHMET MİTHAT EFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZHAN., HAKAN, BİLEN., LİSE, MELİH, KOŞUYOLU, KOLAY, ÇAĞRI, KALABA, KARABAĞ, KART, KONSER, NESLİHAN, ŞEHİT SABAHATTİN ÖREMİŞ, 33., EGEMEN, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, SEVEN, 1104, 3561, 2438

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, HUZUR SİTESİ KOOP., GÖLKENT SİTESİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAPINAR, ŞEHİT İTFAİYE ERİ ALİ AKBIYIK, ABDULLAH MÜLAZIMOĞLU 1, YEŞİLÖZ ÇAKIREŞME, ORTA, BAŞ ÖĞRETMEN HÜSEYİN IŞIK, ŞEHİT POLİS HASAN GÜLHAN, AKAR, ŞAKALAR, GAZİ OSMAN PAŞA, BEYDERE, ŞEHİT ASTSUBAY YAHYA COŞKUNER, EYREK, PINARBAŞI, ŞEHİT ÖĞRETMEN MÜSLÜM TEKE, ŞEHİT ÖMER ÇOĞALAN, ZİYA GÖKALP, BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ, AŞAĞI AĞILLAR, UĞUR, ANIT MEYDANI, HIŞIR, ?!, ÇORAKLIK, ADNAN MENDERES, BAHÇELİEVLER, HÜRRİYET 2, YEŞİLÖZ YUKARI, ABDULLAH MÜLAZIMOĞLU 2, BOSNA HERSEK, BOZKUŞ, YEŞİLÖZ AŞAĞI, VEZİROĞLU, MUZAFFER ARIKANOĞLU, YUNUS MADENOĞLU, DEPREM EVLERİ, HÜRRİYET 1, İLHAN, ÖMER KARAAĞAÇ, ŞEHİT ALİ ÇAKIROĞLU, OKUL, HÜSEYİN ÖZDEMİR, PINAR, DÜMELLİ, ÇAY, ÖMER SEYFETTİN, ŞEHİT POLİS SÜLEYMAN İLKÜL, KARAKARA, KÜÇÜK ALİ, PARK, HOCA AHMET YESEVİ, TURGUT ÖZAL, KIBRIS, YENİ CAMİİ, BOZ, ŞEHİT POLİS MEHMET ÜNLÜ, BANKA, ASMALI, AYNALAR, BELEDİYE, ÇÖRTEN, CEVHER DUDAYEV, ÇORAPSIZ, DAR, GÜMÜŞ, HAFIZ, HAMİŞLER, İLDİVAN, MESİRE YOLU/4, MESİRE YOLU, ŞEHİT ASTSUBAY ALİ GÜLBAHÇE, TUTLU, ŞADIRVAN, ODA, VAKIF, ARMUTÇU, YALÇIN, AKYOL, FATİH, GAZİ, GAZİ OSMAN PAŞA_1, KÖREFE, KARAGÖZ, KARA, PAŞA, PAZAR, PROFESÖR DOKTOR BAHATTİN KORUCU, SÜRÇEN, ŞEHİT FATMA DÖNMEZ, ŞEHİT ÖMER ÇOĞALAN/4, TEKELER, YURT, KARGAPINARI, EKİNNE, NAZİF BEY, AŞIRDERE, KARAPINAR, KABAKBAHÇE, OLUKÇA, AŞAĞI ÇAYIR, CENGİZOĞLU, ATATÜRK, BATTAL GAZİ, GÜLDÜLER, YEŞİLÖZ DEREYAYLA, YOLCU, EŞME, DUMANDERESİ, ŞEHİT KADİR KELLECİ, MANDIRA, AMBARYAPAN, KUŞÇU, ÇAYLI KAVAK, ÇAVUŞ, ÇİÇEK, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1., KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 2., MİSVAK, YANKOL, HAYRULLAH, ÇİMENÖZÜ, ERDAŞ, YANÇAYIR, AŞIK ÖMER, KAVAKÇAYIR, BAHÇELİEVLER/1, KALENDEROĞLU, BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ/2, ULUSU, BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ/1, DERE DÜMELLİ/3

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIMEVCİ, YILDIRIMEVCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 16:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Elmadağ planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KEMALPAŞA, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİPINAR, ÇIRÇIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZHAN., HAKAN, BİLEN., LİSE, MELİH, KOŞUYOLU, KOLAY, ÇAĞRI, KALABA, KARABAĞ, KART, KONSER, NESLİHAN, ŞEHİT SABAHATTİN ÖREMİŞ, 33., EGEMEN, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, SEVEN, 1104, 3561, 2438

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 1 MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTAY, 14 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2.MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTAY, 26 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOPÇU, 1512 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOPÇU, 1539 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Evren planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞERAFETTİN YILMAZ, BATI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞERAFETTİN YILMAZ, BATI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, HUZUR SİTESİ KOOP., GÖLKENT SİTESİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 101 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEĞMENLER, SEĞMENLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GARİPÇE, GARİPÇE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALAHACILI, ALAHACILI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAK, KAVAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İBRAHİM ÇAVUŞ, MEHPARE, BUYRUK, BUĞRA, LOKMAN, ONURAL ŞEREF BOZKURT, GÜVEN, HUZUR, ZÜMRÜT, AKŞEMSETTİN, HÜRRİYET, NECAT, ÇALIŞKANLAR, BUHARA, MEHMET AKİF ERSOY, KORDON, KİTAP, İÇÖREN, ANKARA

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, 10 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 09:49 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kalecik planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUYUCAK KÜME

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AFŞAR, ELMAPINAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, Y.MAHMUTLAR, UYURCA

Keçiören planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MELTEM, ÇAMLIDERE, SÜLEYMANİYE, BAĞCI, EBRU, 1394

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIZILTOPRAK, MERKEZ, AKMANLAR-1, TÜKENMEZLER, GANİDERE, ÇOLAKLAR, ÇATALLAR, BOZKURT, KİRAZLAR, KUMBOSTANI, ÖMERBAŞI, KARAŞLAR, SEYİSOĞLU, SOĞUK SU, ATATÜRK, KADIOĞLU, ALAGÖZLER, SUNAY, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, BOSTANCILAR, BEZİRCİLER, ERFEYLİ, KARAÖZ, KIRAN, ERİKCİLER, ÇÖTÜROĞLU, BADIRAN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI EĞLENCE, FENER YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAPARK, 1329 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVALI, GÜMÜŞYAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜKSELTEPE, 1856 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI EĞLENCE, FENER YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Mamak planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAZIM ORBAY, 447 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINEVLER, 107 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 11:04 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINEVLER, 107 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINEVLER, 106 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILCA, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

100.YIL, 100.YIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPINAR, AŞAĞI KARAPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN MENDERES, AY_1, CUMHURİYET_1, EYÜP SULTAN, GÜVERCİN, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KARAHANLI, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUMRULU, MENEKŞE, MUSUL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OBA_1, PEYAMİ SAFA, TAŞKENT_1, YAVUZ SULTAN SELİM_1, YENİ ASIR, YILDIRIM BEYAZIT, YURTSEVEN, ZİRAAT, İSTİKLAL_4, ŞEN, ELMAS, SARMAŞIK, HIZIR REİS_1, AHMET YESEVİ, ZAMBAK, İNCİ, ATATÜRK.., DAĞISTAN, HİLAL, KARYAĞDI_1, MEVLANA, NERGİZ_1, TURGUT ALTINOK, YEŞİLÖZ, YUNUS EMRE...., ÇAYIRYOLU, ŞAFAK, ŞEYH ŞAMİL, KARDELEN, ŞENYUVA, SUSAM, BADEMLİ, KEHRİBAR, KÖROĞLU, ELİF, PLEVNE, SEVGÜLÜ, TUNALI, KAHRAMAN, ÜZÜMLÜ, ÖMER SEYFETTİN_1, ALPEREN_2, KARACAOĞLAN_1, GÜLER, KÜRŞAT_1, SELÇUK_1, MÜCAHİT, 680 ADA, CEVHER, 256, FELEK, HACI BAYRAM VELİ_1, 293, YEŞİLIRMAK, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, MEHMETÇİK, KAĞAN, IRMAK, GÜNAYDIN, ATAÇ, 310, ERTUĞRULGAZİ., 307, PREVEZE_1, 279, DURU, 200, AKŞEMSETTİN, TOPRAKLIK, 14, 19, ÖZAL, MİMAR, YURDAGÜL, PİRİ REİS., 211, İRŞAT, GENÇ OSMAN.., 210, İNZAR, HÜSEYİNGAZİ, SERHAT, 308, İKİZ, KOSOVA., İKBAL, HAZAN, 195, MERVE, BAHTİYAR_1, İREM, BİRLİK, 203, 207, KÖKLÜ, İSKENDER, KUBAT, 346, ÇAD, AKIN., 175, ERGENEKON., 202, 281, 201, 350, 827 ADA, 199, ŞEYH EDİBALİ, MEDENİ, İLKER_2, TURAN, 250, 166, 171, 221, 173, KEKLİK_1, HALİS, İSFAHAN, KARAMAN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, SÜMBÜL, 218, 249, MİRAÇ, 217, 216, 259, BAĞLUM, MERDANE, ILGAZ, GAZİ NECDET ÖZKAN, 322, ÇAĞRI, ÇELEBİ_1, FERAH, 192, ÇİĞDEM, HIRA, 107, 15, 165, 167, 174, 189, 191, 193, 204, 209, 219, 220, 223, 225, 228, 235, 260, 263, 305, 315, ALPARSLAN_2, ARAFAT_1, ÇAYIR YOLU, CELALETTİN RUMİ, CEVHER DUDAYEV, CİHANGİR_1, EMİRHAN, ESRA, FEZER, GAZİ ABDURRAHİM, HAKİKAT, HAYDAR, HÜZÜN, IHLAMUR, ILGIN, KAŞKARLI, KATMER, KEREM, KÖSTEBEK, KOSTÜM, KUVAYİ MİLLİYE, MÜZDELİFE, ŞAHİN_2, SELİMİYE 1, SERÜVEN, ÜNAL, KIBRIS_2, SİRKELİ YEŞİLOVA, ÖZDEMİR_2, ŞİRİN_1, AKTAŞ, BEDİR, HACI EFENDİ, MAZLUM, MENEKŞE_1, SÜTÇÜ İMAM_1, TURGUT ÖZAL, ÜNAL_1, İHLAS, AKŞEMSETTİN., FEVZİ ÇAKMAK, POSTA, ULUDERE, KILIÇALİPAŞA, ZAFER, GÜL_2, TORAMAN., ALPARSLAN_1, 7, YEŞİLVADİ SİTESİ, 318, DUMLUPINAR_1, 5, VEYSEL KARANİ, CELAL ATİK_1, 12, MELİKŞAH_1, VATAN, 270, SEFA, 86, 87, 1, 28, 2, FATİH SULTAN MEHMET, 101, YEŞİLYURT MAH, AŞIK VEYSEL_1, 2., 90, SÖĞÜTLÜ, ULUBATLI HASAN_1, 32, 10, 13_1, 16_1, 26, 80, MENDERES, 9., 11_1, 91

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKELİ YEŞİLYURT, 102 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY OSMANGAZİ, AKÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZHAN., HAKAN, BİLEN., LİSE, MELİH, KOŞUYOLU, KOLAY, ÇAĞRI, KALABA, KARABAĞ, KART, KONSER, NESLİHAN, ŞEHİT SABAHATTİN ÖREMİŞ, 33., EGEMEN, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, SEVEN, 1104, 3561, 2438

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FEVZİ ÇAKMAK, SAKARYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

29 EKİM, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, 2... Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSARLIKAYA, 5220- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

29 EKİM, NECİP FAZIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇOKÖREN, ÇOKÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 19.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZHAN., HAKAN, BİLEN., LİSE, MELİH, KOŞUYOLU, KOLAY, ÇAĞRI, KALABA, KARABAĞ, KART, KONSER, NESLİHAN, ŞEHİT SABAHATTİN ÖREMİŞ, 33., EGEMEN, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, SEVEN, 1104, 3561, 2438

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734, HUZUR SİTESİ KOOP., GÖLKENT SİTESİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMETEVLER, 404 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKYERLEŞİM, 1872 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMNİYET, SİLAHTAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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