Elektrik Kesintisi 24 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 24 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 24.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 24 .05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 24 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 24 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

24 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, 555 CAD., AHMETADİL

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERİDUN ÇELİK, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, 1540 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPÜRÇEK, 515 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PLEVNE, BABÜR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.05.2022 22:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DOĞANTEPE, 1376 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, 2200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BACI., CEYLAN, GİRMEÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 207 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ILICA, A KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ILICA, C KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AFŞAR, 19 MAYIS AFŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZAFER, HIDIRLIK YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAĞAÇ, ÜLKÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZAFER, HIDIRLIK YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PEÇENEK, CAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 13:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, 555 CAD., AHMETADİL

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FAKÜLTELER, YENİ ACUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, 70 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜCETEPE, ATA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜRSEL ULUÇ, 953 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILIRMAK, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CEBECİ, AKAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCESU, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLKENT_1, ÇATOKCULAR 1, ÇATOKÇULAR 2, DURHASAN, KARAÇAM KÜME, 1.KIŞLACIK, KARAGÖL KIŞLACIK, 2.KIŞLACIK, KIZILÖREN, KURUÇAY, NUSRATLAR, ULUAĞAÇ, TEVFİK YILMAZ, YAYLAK, KIZILEK, YEŞİLKENT KÜME, GAZİ KÜME, YILDIRIMAYDOĞAN, YILDIRIMELÖREN, ALVEREN, YEŞİLÖZ, YILDIRIMEVCİ, ALUÇ, DEREKÖY, KUZUÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATATÜRK, ZİRVE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRLANGIÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2577 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, ZİRVE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, ULUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ MESUT, 2202 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Evren planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MODERN, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İBRAHİMBEYLİ, İBRAHİMBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYMİR, EYMİR GÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

VELİHİMMETLİ, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, 1003/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI, KANTARCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KERPİÇ, KERPİÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SINDIRAN, CEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİMŞİT, EMİRGAZİ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZ SULTAN SELİM, YASSIÖREN YOLU KANAL ALTI VE ÜSTÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDIN, AYDIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY, GİMAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESKİKÖY, ESKİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT KUBİLAY, 1792 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜKSELTEPE, 1948 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYVALI, 142 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUŞCUÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAHKEMEAĞCİN, MAHKEMEAĞCİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:47 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİCE, SAĞLIK_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, 555 CAD., AHMETADİL

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜSEYİNGAZİ, 206 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BAYINDIR, 1923 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞİLTEPE, 1568 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARKUTÇA, CAMİYAKA, BAĞCILAR, DERE AYDOĞMUŞ, BIYIKLAR, BOZYAKA, ÇULHALAR, DÖĞMECİ, KADIKÖY, SARIKAYA, YAKAPINAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FATİH, ALTAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜZÜKBAŞI, BULDUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENTEPE, ABANOZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MİMAR SİNAN, KÜLTÜR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, BİNALİ YILDIRIM_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZAN YAYLASI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKSEKİ, ANIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BACI., CEYLAN, GİRMEÇ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALIKÖY, MALIKÖY. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MENDERES, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1125, 1133

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAZİ, SİLAHTAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMETGÜL, 412/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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