Elektrik Kesintisi 24 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 24.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 24 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 24 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
24 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, 555 CAD., AHMETADİL
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, 1540 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 515 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PLEVNE, BABÜR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.05.2022 22:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DOĞANTEPE, 1376 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, 2200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BACI., CEYLAN, GİRMEÇ
ŞEBEKE ARIZASI
EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 207 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ILICA, A KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ILICA, C KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AFŞAR, 19 MAYIS AFŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ZAFER, HIDIRLIK YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAĞAÇ, ÜLKÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZAFER, HIDIRLIK YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
PEÇENEK, CAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 13:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, 555 CAD., AHMETADİL
ŞEBEKE ARIZASI
FAKÜLTELER, YENİ ACUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, 70 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜCETEPE, ATA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MÜRSEL ULUÇ, 953 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILIRMAK, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
CEBECİ, AKAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCESU, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AĞILCIK
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YEŞİLKENT_1, ÇATOKCULAR 1, ÇATOKÇULAR 2, DURHASAN, KARAÇAM KÜME, 1.KIŞLACIK, KARAGÖL KIŞLACIK, 2.KIŞLACIK, KIZILÖREN, KURUÇAY, NUSRATLAR, ULUAĞAÇ, TEVFİK YILMAZ, YAYLAK, KIZILEK, YEŞİLKENT KÜME, GAZİ KÜME, YILDIRIMAYDOĞAN, YILDIRIMELÖREN, ALVEREN, YEŞİLÖZ, YILDIRIMEVCİ, ALUÇ, DEREKÖY, KUZUÖREN
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, ZİRVE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KIRLANGIÇ
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2577 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, ZİRVE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, ULUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:33 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİ MESUT, 2202 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
MODERN, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İBRAHİMBEYLİ, İBRAHİMBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
EYMİR, EYMİR GÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
VELİHİMMETLİ, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:23 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, 1003/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, KANTARCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KERPİÇ, KERPİÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SINDIRAN, CEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇİMŞİT, EMİRGAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
YAVUZ SULTAN SELİM, YASSIÖREN YOLU KANAL ALTI VE ÜSTÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYDIN, AYDIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, GİMAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ESKİKÖY, ESKİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİT KUBİLAY, 1792 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜKSELTEPE, 1948 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AYVALI, 142 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUŞCUÖREN
ŞEBEKE ARIZASI
MAHKEMEAĞCİN, MAHKEMEAĞCİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:47 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİCE, SAĞLIK_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, 555 CAD., AHMETADİL
ŞEBEKE ARIZASI
HÜSEYİNGAZİ, 206 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BAYINDIR, 1923 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞİLTEPE, 1568 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ARKUTÇA, CAMİYAKA, BAĞCILAR, DERE AYDOĞMUŞ, BIYIKLAR, BOZYAKA, ÇULHALAR, DÖĞMECİ, KADIKÖY, SARIKAYA, YAKAPINAR
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, ALTAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YÜZÜKBAŞI, BULDUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:52 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞENTEPE, ABANOZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
MİMAR SİNAN, KÜLTÜR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, BİNALİ YILDIRIM_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KOZAN YAYLASI
ŞEBEKE ARIZASI
AKSEKİ, ANIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BACI., CEYLAN, GİRMEÇ
ŞEBEKE ARIZASI
MALIKÖY, MALIKÖY. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MENDERES, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1125, 1133
ŞEBEKE ARIZASI
GAZİ, SİLAHTAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETGÜL, 412/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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