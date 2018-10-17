  • BIST 2.385,73
  • Altın 959.021
  • Dolar 16.1086
  • Euro 17.2594
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

Elektrik Kesintisi 24 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 24 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 24.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 24 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 24.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 24 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 24 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

24 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, 555 CAD., AHMETADİL

 

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 FERİDUN ÇELİK, ORHAN KEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARACAÖREN, 1540 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 515 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PLEVNE, BABÜR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.05.2022 22:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DOĞANTEPE, 1376 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, 2200 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BACI., CEYLAN, GİRMEÇ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, 207 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ILICA, A KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ILICA, C KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 AFŞAR, 19 MAYIS AFŞAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZAFER, HIDIRLIK YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAĞAÇ, ÜLKÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZAFER, HIDIRLIK YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 PEÇENEK, CAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 13:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, 555 CAD., AHMETADİL

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FAKÜLTELER, YENİ ACUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI BAHÇELİEVLER, 70 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜCETEPE, ATA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MÜRSEL ULUÇ, 953 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILIRMAK, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CEBECİ, AKAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCESU, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAŞAMKENT, 3131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 AĞILCIK

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YEŞİLKENT_1, ÇATOKCULAR 1, ÇATOKÇULAR 2, DURHASAN, KARAÇAM KÜME, 1.KIŞLACIK, KARAGÖL KIŞLACIK, 2.KIŞLACIK, KIZILÖREN, KURUÇAY, NUSRATLAR, ULUAĞAÇ, TEVFİK YILMAZ, YAYLAK, KIZILEK, YEŞİLKENT KÜME, GAZİ KÜME, YILDIRIMAYDOĞAN, YILDIRIMELÖREN, ALVEREN, YEŞİLÖZ, YILDIRIMEVCİ, ALUÇ, DEREKÖY, KUZUÖREN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, ZİRVE 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KIRLANGIÇ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2577 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, ZİRVE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, ULUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ MESUT, 2202 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Evren planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MODERN, CENGİZ TOPEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İBRAHİMBEYLİ, İBRAHİMBEYLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 EYMİR, EYMİR GÖLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 VELİHİMMETLİ, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, 1003/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI, KANTARCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KERPİÇ, KERPİÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SINDIRAN, CEMAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÇİMŞİT, EMİRGAZİ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAVUZ SULTAN SELİM, YASSIÖREN YOLU KANAL ALTI VE ÜSTÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDIN, AYDIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, GİMAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESKİKÖY, ESKİKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEHİT KUBİLAY, 1792 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜKSELTEPE, 1948 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, 142 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUŞCUÖREN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MAHKEMEAĞCİN, MAHKEMEAĞCİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:47 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİCE, SAĞLIK_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 10:54 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, 555 CAD., AHMETADİL

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HÜSEYİNGAZİ, 206 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YENİ BAYINDIR, 1923 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞİLTEPE, 1568 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARKUTÇA, CAMİYAKA, BAĞCILAR, DERE AYDOĞMUŞ, BIYIKLAR, BOZYAKA, ÇULHALAR, DÖĞMECİ, KADIKÖY, SARIKAYA, YAKAPINAR

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, ALTAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜZÜKBAŞI, BULDUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, ABANOZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİMAR SİNAN, KÜLTÜR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 11:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, BİNALİ YILDIRIM_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KOZAN YAYLASI

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKSEKİ, ANIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BACI., CEYLAN, GİRMEÇ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY, MALIKÖY. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MENDERES, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 1125, 1133

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ, SİLAHTAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMETGÜL, 412/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari.jpg

Su Kesintisi 24 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 24 Mayıs 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2,5 yaşındaki minik İsmail 20 gündür ilaç içemiyor!23 Mayıs 2022 Pazartesi 05:05
  • Tarihi Dizilerden Öğrenmek23 Mayıs 2022 Pazartesi 04:04
  • Hüseyingazi Tepesi'nde uçurtma festivali düzenlendi23 Mayıs 2022 Pazartesi 03:03
  • İlginç Geri Dönüşüm Projeleri23 Mayıs 2022 Pazartesi 02:02
  • Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Türkiye’de var mı?22 Mayıs 2022 Pazar 15:28
  • Savaş mağduru binden fazla yetim çocuk Türkiye'ye getirildi21 Mayıs 2022 Cumartesi 05:05
  • Yeşil Kaman’a “Japon” gölgesi!21 Mayıs 2022 Cumartesi 04:04
  • İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe İlksayfa'ya konuştu: "Fikri olana kapımız açık"21 Mayıs 2022 Cumartesi 03:03
  • Büyüyen sorunlar21 Mayıs 2022 Cumartesi 02:02
  • TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Dünya Arı Günü'nde konuştu: "Arı varsa hayat var"21 Mayıs 2022 Cumartesi 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti