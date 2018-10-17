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Elektrik Kesintisi 25 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 25 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 25.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 25 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 25.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 25 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 25 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

25 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BALIKHİSAR, BALIKHİSAR KÖY İÇİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKTAŞ, 130 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 340 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 340 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, ALTINÖZÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

25.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÖZÖRENKENT, KARAOĞLAN, 79, OĞULBEY, TRT KOOP., 92, 233, 3051, 206, 88, 89, 90, 1540, EVREN YAYINCILIK, FETİH, 87, ARZUM MUTLU MEKAN KONUT KOOP., 235, YAYLABAĞ, 93, 91, 79 CADDE(PAPATYA SİTESİ), 251, 3126, 59, 1744, 3124, 3113, KARADERE, 3119, 3158, 158, 104, 60, 184., 3117, 52, 105, 215, 109, 108, 46, 64, 1719, 53, 253, 3131, 35, 79.CADDE RÜYAKENT KONUT YAPI KOOP., 28, ŞAN SİTESİ, ANKARA, 221, 83, 244, 107, 309, ÖRENCİK, 79.CADDE(SS.ÖZÖRENKENT K.Y.K), İĞDE, YEŞİL DOSTLAR KOOP., 218, 6, 175, 223, 249, 134, 222, 226, 16, 128/1, 133, 11, 225, 106, 219, 67/1, 229, 110, 247/1, 98, 97, 30., 115, 1714, 45, 127, 213, 216, 10, 232, ÖZTÜRK KENT KOOP., 79 CADDE TRT KOOP., 8, 13, 96, 164, 148, 62, 95, 3105, 3106, 3120, 3133, 3123, 276, 139, 18, KOÇYAYLA, 36, 3102, 17, 125, 254, 256, 3155, 83/1, 234, 26, 140, 3093, 250/1, 20., 124, 31, 242, 118, 34, 21, 149, KONAK, 3138, 138, 3092, 9, 155, 150, 3089, 224, 80/1, 3132, 152, 154, 3086, YURTBEYİ, 151, 81, 3142, 61, 3140, 3153, 3150, 3111, 63, 136, 7., 129, 12, 3128, 121, MUHABBET, 3055, 131, 120, 245, 27, 145, 4087, ASAR, 32, 116, 33, 3085, 57, 3141, 227, 14, 130, 146, GÜRGEN, 117, 153, 126, 135

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MİLLİ EGEMENLİK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIKARA, MADENCİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

25.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 MİLLİ EGEMENLİK

 

25.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 BEYPAZARI, CAMİLER, CENGİZ TOPEL, BEYPAZARI (KAŞ), CAMİLER (YENİ), KOÇÖZ, KARANFİL, ARAS, BAŞER (KAŞ), KARADAYI, ŞEHİT ÖZGÜR ÖZEKİN, DOĞANAY, KOTAN, BERBEROĞLU, HACI HAFIZ, ÖNCAN, ÖZATA, KADI, MUSALLA (YENİ), UZ, ENİS FIRAT, ULUCANLAR, YEŞİLDAĞ, ŞEFKATİ (YENİ), ATATÜRK, BEYPAZARI (YENİ), MUSALLA, ŞEFKATİ, ARAS (YENİ), URUŞ

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLA GEBELER, DERENECİ, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, FATİH SULTAN MEHMET, ALAKOÇ

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

25.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÖZÖRENKENT, KARAOĞLAN, 79, OĞULBEY, TRT KOOP., 92, 233, 3051, 206, 88, 89, 90, 1540, EVREN YAYINCILIK, FETİH, 87, ARZUM MUTLU MEKAN KONUT KOOP., 235, YAYLABAĞ, 93, 91, 79 CADDE(PAPATYA SİTESİ), 251, 3126, 59, 1744, 3124, 3113, KARADERE, 3119, 3158, 158, 104, 60, 184., 3117, 52, 105, 215, 109, 108, 46, 64, 1719, 53, 253, 3131, 35, 79.CADDE RÜYAKENT KONUT YAPI KOOP., 28, ŞAN SİTESİ, ANKARA, 221, 83, 244, 107, 309, ÖRENCİK, 79.CADDE(SS.ÖZÖRENKENT K.Y.K), İĞDE, YEŞİL DOSTLAR KOOP., 218, 6, 175, 223, 249, 134, 222, 226, 16, 128/1, 133, 11, 225, 106, 219, 67/1, 229, 110, 247/1, 98, 97, 30., 115, 1714, 45, 127, 213, 216, 10, 232, ÖZTÜRK KENT KOOP., 79 CADDE TRT KOOP., 8, 13, 96, 164, 148, 62, 95, 3105, 3106, 3120, 3133, 3123, 276, 139, 18, KOÇYAYLA, 36, 3102, 17, 125, 254, 256, 3155, 83/1, 234, 26, 140, 3093, 250/1, 20., 124, 31, 242, 118, 34, 21, 149, KONAK, 3138, 138, 3092, 9, 155, 150, 3089, 224, 80/1, 3132, 152, 154, 3086, YURTBEYİ, 151, 81, 3142, 61, 3140, 3153, 3150, 3111, 63, 136, 7., 129, 12, 3128, 121, MUHABBET, 3055, 131, 120, 245, 27, 145, 4087, ASAR, 32, 116, 33, 3085, 57, 3141, 227, 14, 130, 146, GÜRGEN, 117, 153, 126, 135

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 5110 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI ÖVEÇLER, 1302 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖVEÇLER, ŞEFTALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HARBİYE, ÇETİN EMEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, DOĞUKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EMEK, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKESAT, UĞUR MUMCUNUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MURAT, GÖKÇEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MURAT, GÖKÇEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLKENT, 555 CAD. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 11:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILAY, MENEKŞE 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

25.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YENİCE YOLU SAĞ, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ADNAN MENDERES., BAHÇE, LALE, MEHMET AKİF ERSOY, TURGUT REİS, TURGUT ÖZAL, ŞHT. MEHMET FATİH ATA, ŞHT. OSMAN USTA, ATATÜRK, BURAK, MEVLANA, 1. ÇIKMAZ, AKŞEMSEDDİN, PAPATYA YUKARI ÇAVUNDUR, ÇAMLIK KÜME, ERTUĞRUL GAZİ, 1.

 

Elmadağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 TATLICA, TAŞÇILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 10, 552, 554, 548, 750, 559, 752, 543, 548 SAÇAK91 K.Y.KOOP., GÖK, IĞDIR, 510, 514, KERKÜK, 502, 518, 511, 506, 512, 9 EYLÜL İZMİR, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, HARF DEVRİMİ, ÜÇ ŞEHİTLER, 8, 3499, 3501, 3561, 3498, AĞRIDAĞI., GÖKAY, 3503, 3504, 3542, KARLIDAĞ, 3523, 3520, 3519, 3521, 3525, 3522, 3517, 3514, 3512, 3539, 3509, 3540, 3532, 3757, 3533, 3537

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAZIM KARABEKİR, 2042 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 12:05 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKSU, 93 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 TOPÇU, 1510 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İSTASYON, AKASYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 09:48 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

25.01.2022 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ÖZÖRENKENT, KARAOĞLAN, 79, OĞULBEY, TRT KOOP., 92, 233, 3051, 206, 88, 89, 90, 1540, EVREN YAYINCILIK, FETİH, 87, ARZUM MUTLU MEKAN KONUT KOOP., 235, YAYLABAĞ, 93, 91, 79 CADDE(PAPATYA SİTESİ), 251, 3126, 59, 1744, 3124, 3113, KARADERE, 3119, 3158, 158, 104, 60, 184., 3117, 52, 105, 215, 109, 108, 46, 64, 1719, 53, 253, 3131, 35, 79.CADDE RÜYAKENT KONUT YAPI KOOP., 28, ŞAN SİTESİ, ANKARA, 221, 83, 244, 107, 309, ÖRENCİK, 79.CADDE(SS.ÖZÖRENKENT K.Y.K), İĞDE, YEŞİL DOSTLAR KOOP., 218, 6, 175, 223, 249, 134, 222, 226, 16, 128/1, 133, 11, 225, 106, 219, 67/1, 229, 110, 247/1, 98, 97, 30., 115, 1714, 45, 127, 213, 216, 10, 232, ÖZTÜRK KENT KOOP., 79 CADDE TRT KOOP., 8, 13, 96, 164, 148, 62, 95, 3105, 3106, 3120, 3133, 3123, 276, 139, 18, KOÇYAYLA, 36, 3102, 17, 125, 254, 256, 3155, 83/1, 234, 26, 140, 3093, 250/1, 20., 124, 31, 242, 118, 34, 21, 149, KONAK, 3138, 138, 3092, 9, 155, 150, 3089, 224, 80/1, 3132, 152, 154, 3086, YURTBEYİ, 151, 81, 3142, 61, 3140, 3153, 3150, 3111, 63, 136, 7., 129, 12, 3128, 121, MUHABBET, 3055, 131, 120, 245, 27, 145, 4087, ASAR, 32, 116, 33, 3085, 57, 3141, 227, 14, 130, 146, GÜRGEN, 117, 153, 126, 135

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 09:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARŞIYAKA, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 106 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAOĞLAN, KARAOĞLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜNEYCE, ÖZAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Haymana planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇELTİKLİ, ÇELTİKLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 SATIKADIN, GAZİ MUSTAFA KEMAL 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SATIKADIN, GAZİ MUSTAFA KEMAL 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KUYUCAK KÜME

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYVALI, 203 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEFKAT, DR.BESİM ÖMER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ESERTEPE, 270 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1492 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1492 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAYLA, 1466 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENLİK, ŞEHİT BİLAL TEMUR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YAYLA GEBELER, DERENECİ, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR, YAYLA KASIMLAR, SÜLELER, ESKİCE ŞAHİNLER, YAYLA ÜYÜCEK, HAMZALAR, BERÇİNÇATAK, YENİ YAYLA, ŞAHİNLER, KORKMAZLAR, YAYLA AVŞARLAR, BERÇİNYAYALAR, GEBELER, GÖKBEL, YAYLA MEŞELER, ÜYÜCEK, YAYLA ALAKOÇ, KARAAĞAÇ, FATİH SULTAN MEHMET, ALAKOÇ

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOĞAZİÇİ, 1067/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOĞAZİÇİ, 1067/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EGE, 763 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 09:02 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARTALTEPE, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARTALTEPE, OKULLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOĞAZİÇİ, 1062 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 12:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 EGE, 749 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BOĞAZİÇİ, 1067 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖMERLER, AŞAĞI (CAMİNİN BATISI) Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 MİMAR SİNAN, KÜLLECİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTINOVA, ALPARSLAN TÜRKEŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKKIŞLA, BÜYÜKKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 12:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜYÜKKIŞLA, BÜYÜKKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HAYDARLI, HAYDARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 09:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 TÖREKENT, AHMET KABAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MARAŞAL ÇAKMAK, YAVUZ. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 10:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 10, 552, 554, 548, 750, 559, 752, 543, 548 SAÇAK91 K.Y.KOOP., GÖK, IĞDIR, 510, 514, KERKÜK, 502, 518, 511, 506, 512, 9 EYLÜL İZMİR, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, HARF DEVRİMİ, ÜÇ ŞEHİTLER, 8, 3499, 3501, 3561, 3498, AĞRIDAĞI., GÖKAY, 3503, 3504, 3542, KARLIDAĞ, 3523, 3520, 3519, 3521, 3525, 3522, 3517, 3514, 3512, 3539, 3509, 3540, 3532, 3757, 3533, 3537

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AVCILAR, 1009 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARDELEN, 2064 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 25.01.2022 16:47 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUVAKÖY, GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AŞAĞI YAHYALAR, ANADOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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