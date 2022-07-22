Elmadağ Belediyesi çiftçiyle

Elmadağ Belediye Meclisi toplandı. Toplantıdan oy birliği ile ‘çiftçilerimize destek de bizde varız’ kararı çıktı.

Elmadağ Belediye Başkanı Barış Aşkın, belediye meclisinde torbalama, ilaç, yakıt, elektrik ve bakım gibi giderlerde yaşanan yüksek artış nedeniyle çiftçiye destek kararı aldı. Aşkın toplantı sonrası, “Ülkemizde yaşanan ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, işletmesi belediyemize ait olan Deliler Mahallesi'nde bulunan tohum eleme tesisinde tohum eleme işlemini, ücretsiz olarak uygulanmasına, tüm meclis üyelerimizin oy birliği ile karar verilmiştir ”dedi.

Başkan Aşkın, “Çiftçiye, üretime destek olmak için katkı sağlayan meclis üyelerimize teşekkür eder, alın teriyle üreten çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir yıl dilerim” diye konuştu.