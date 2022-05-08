Elmadağ-Mamak İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi çalışmalarını sürüyor

“Elmadağ-Mamak İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi” kapsamında ilk kazmayı vuran ASKİ, 23 kilometrelik hattın çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘çeşmeden içilebilir su vaadi’ kapsamında ilçelerin kronikleşen su sorunları birer birer çözülüyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde içme suyu ihtiyacını kuyulardan karşılayan ilçelere öncelik vererek altyapı sorunlarına neşter vuruyor. ASKİ; Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan’da yaşayan 50 bin vatandaşın içme suyu sorununu çözecek “Elmadağ-Mamak İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi” için düğmeye bastı.

23 KİLOMETRELİK SU HATTI İÇİN İLK KAZMA VURULDU

Başkent Ankara’nın içme suyunun arıtıldığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan’a sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz şebeke suyu taşıyacak 23 kilometrelik hat için ilk kazma vuruldu.

Şu ana kadar su ihtiyacını kuyu suyuyla karşılayan Hasanoğlan başta olmak üzere Elmadağ ve Lalahan’ın birçok noktasında vatandaşların su hasretini sonlandıracak, ilçenin en büyük yatırımlarından biri olan proje çalışmalarını yerinde inceleyen Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da, “Yıllardır çektiğimiz susuzluk sorununa artık çare bulacağız. Tüm Elmadağlılar adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” sözleriyle sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımda bulundu.

HATTIN TEMMUZ AYININ SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

İlçede yaşayan vatandaşları temiz ve kesintisiz suya kavuşturacak projenin tamamlanması için yoğun mesai harcadıklarını belirten ASKİ Su ve İnşaat Daire Başkanlığı Mühendislerinden Ahmet Kızıldil, şu bilgileri verdi:

“Proje kapsamında Mamak P26- Pompa İstasyonu’ndan İvedik Ankara şehir suyunu alarak Hasanoğlan DM-1 İstasyonuna sağlıklı bir şekilde ileteceğiz. Bu proje ile Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak. Çalışmalarımıza başladık, temmuz ayının sonuna doğru da projeyi tamamlamayı planlıyoruz.”