  • BIST 4.763,30
  • Altın 1070.418
  • Dolar 18.6412
  • Euro 19.6071
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Emirdağ'da lastik değiştiren 2 kişi tırın çarpması sonucu öldü

Afyonkarahisar Emirdağ'da iki kişi lastik değiştirdikleri sırada talihsiz bir kazaya kurban gitti! 2 kişi yol kenarında lastik değiştirirken TIR çarptı; ikisi de yaşamını yitirdi.
Emirdağ'da lastik değiştiren 2 kişi tırın çarpması sonucu öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki kişi lastik değiştirdikleri sırada talihsiz bir kazaya kurban gitti! 2 kişi yol kenarında lastik değiştirirken TIR çarptı; ikisi de yaşamını yitirdi. 

Ajanslara düşen haberlere göre, Vural Adar'ın (49) kullandığı 16 ARV 605 plakalı tırın lastiği Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Topdere mevkisinde patladı. Adar, Emirdağ ilçesinde çalışan lastik tamircisi Bayram Yaşlı'yı (38) çağırdı.

Aracını tırın arkasına park edip yola 2 duba koyarak işaretleme yapan Yaşlı, tır sürücüsü Adar ile aracın lastiğini değiştirmeye başladı. Bu sırada yoldaki duba ve işaretlemeyi fark etmeyen M.Ç. idaresindeki 03 VY 440 plakalı tır, tamir aracıyla birlikte Adar ve Yaşlı'yla çarptı.

Adar ile Yaşlı, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Tır sürücüsü M.Ç jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD duyurdu: Düzce'de yeni deprem03 Aralık 2022 Cumartesi 09:06
  • Çok sayıda ilde bekleniyor: Kar ve sağanak şiddetli geliyor02 Aralık 2022 Cuma 09:22
  • Konuşma güçlüğü yaşayan gencin dünyası resimle değişti01 Aralık 2022 Perşembe 14:51
  • Sibirya soğukları kapıda: Avrupa ve Türkiye’yi etkisi altına alacak01 Aralık 2022 Perşembe 12:54
  • Göller Yöresi'ndeki 6 gölün alanı, 36 yılda yüzde 51,1 azaldı01 Aralık 2022 Perşembe 10:31
  • Dünyanın en geniş yanardağı Havai’de lav püskürmeye başladı29 Kasım 2022 Salı 11:37
  • Hasta ineğin arka bacağından çıkan iltihap izleyenleri şoke etti29 Kasım 2022 Salı 02:07
  • Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı28 Kasım 2022 Pazartesi 13:52
  • Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı28 Kasım 2022 Pazartesi 09:54
  • Muğla için kuvvetli yağış uyarısı27 Kasım 2022 Pazar 16:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti