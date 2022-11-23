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EMO 6 üniversiteden 47 öğrenciyi ağırladı

Türkiye'nin ilk hibrit enerji santralini içeren hidroelektrik ve güneşten elektrik üretim tesisleri, , Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi'nin organizasyonuyla öğrenciler tarafından ziyaret edildi.
EMO 6 üniversiteden 47 öğrenciyi ağırladı

Bingöl'de bulunan Aşağı Kaleköy Birleşik Yenilenebilir (Hibrit) Elektrik Üretim Tesisi, Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Elazığ'daki Beyhan-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi'nin organizasyonuyla 6 farklı üniversiteden 47 öğrenciyi ağırladı. Bu kapsamda düzenlenen gezinin ilk gününde, Beyhan-1 Barajı ve HES İşletmesi'ni ziyaret eden öğrenciler, yetkililerden detaylı bilgi alarak elektrik üretimini yerinde inceleme fırsatı buldu.

EN İYİ ÖRNEK PROJE ÖDÜLÜ ALMIŞTI 

Öğrenciler, Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi tarafından ‘En İyi (Örnek) Proje’ ödülü alan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES'i de yerinde inceleme şansı da yakaladı.
 

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