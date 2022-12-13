Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılarak ulusal ve uluslararası ülkelerden misafirlerini ağırlayan Endemik Vadi, Dijital Obeziteye karşı teknolojik diyet ve doğa yürüyüşü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Yeni yaşam alanları, yeni parklar ve yeni meydanlar kazandırarak ilçede büyük dönüşümlere imza atan Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi’de ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ziyaretlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

DİYET VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Bu doğrultuda Endemik Vadi’de hareket kabiliyetinin en aza indirildiği, insanlarla bire bir iletişimin minimize olması ve kendi düşüncelerini üretememe durumuna karşı çıkmak ve farkındalık oluşturmak adına, dijital obeziteye karşı teknolojik diyet ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞA DİKKAT ÇEKTİLER

Endemik Vadi’nin sanattan bilime, doğadan kültüre birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Teknolojinin içine doğan gençlerimizin dijital bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Endemik Vadimizde düzenlenen Dijital obeziteye karşı teknolojik diyet ve doğa yürüyüşü etkinliğine ev sahipliği yaptık” dedi.

