  • BIST 2.390,98
  • Altın 902.047
  • Dolar 15.4016
  • Euro 15.9893
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Endemik Vadi, öğrencilerin ilgisini üzerine çekti

Pursaklar Belediyesi tarafından Ankara’nın kültürel değerlerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi, il genelinde eğitim gören öğrencilerin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.
Endemik Vadi, öğrencilerin ilgisini üzerine çekti

TÜBİTAK projesi hazırlayan Keçiören Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Ankara'nın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Ankara’ya özgü endemik bitkileri, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’yi ziyaret etti.

3-180.jpg

Yeni nesil çocukların şehir ortamında doğayla doğrudan bağ kurma imkânı sunan Endemik Vadi’de öğrenciler, aldıkları doğrudan eğitimlerle gelişim sağlarken, endemik bitki ve endemik hayvanlarla vakit geçirmenin de keyfine vardı.

‘‘Çocuklarımız, hem öğreniyor hem de kendi ata domatesi tohumlarını saksılara ekiyor’’
Endemik Vadi’de çocukların eğitim alırken aynı zamanda toprakla içli dışlı olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Şehir hayatının her geçen gün çocukları topraktan uzaklaştırmasının önüne geçmek ve Ankara’nın kültürel değerlerine sahip çıkmak amacıyla Endemik Vadimizi hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Farklı ilçelerden Endemik Vadimizi ziyaret gelen öğrencilerimizde, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olurken bir yandan toprakla doya doya vakit geçiriyor bir yandan da soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor. Böylece Endemik Vadi’de doğal yaşam hakkında birebir bilgi sahibi olan çocuklarımız, akademik boyutta da yüksek başarı elde etmenin kapılarını aralıyor’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek12 Mayıs 2022 Perşembe 15:30
  • Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti12 Mayıs 2022 Perşembe 15:07
  • Ankara merkezli 8 ilde 'Kaçak Gelinler' operasyonu: 18 gözaltı12 Mayıs 2022 Perşembe 14:15
  • Ankara'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı12 Mayıs 2022 Perşembe 10:02
  • Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü12 Mayıs 2022 Perşembe 10:01
  • 'SBÜ Spor Fest 2022 Bahar Etkinliği' başladı12 Mayıs 2022 Perşembe 09:58
  • Mamak Belediyesi Futbol Takımı, Oftaş Spor Kulübü’ne gol yağdırdı12 Mayıs 2022 Perşembe 00:24
  • Sokak süpürgecileri ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı12 Mayıs 2022 Perşembe 00:23
  • Gölbaşı'nda yapımı süren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde sona gelindi12 Mayıs 2022 Perşembe 00:22
  • Engelli çocuklar Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’ni renklendirdi12 Mayıs 2022 Perşembe 00:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti