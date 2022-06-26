Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bulduğu her fırsatta bir araya geldiği gençlerle Endemik Vadi'de buluştu.

Gençlerle keyif dolu dakikalar geçiren Çetin, geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, gençlere bitki çayı ve dondurma ikram etti.

“Gençlerimizle sohbet ettik”

Endemik Vadi'de gençlere hitap eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklarda konuşmadığımız, dinlemediğimiz, fikrini almadığımız genç kalmayacak diyerek Endemik Vadi’de Gençlik Buluşması gerçekleştirdik. Gençlerimizle ve kendini genç hissedenlerle dondurma yedik, çay içtik, sohbet ettik. Dün olduğu gibi bugünde geleceğin Pursakları’nı gençlerimizle konuşuyor ve planlıyoruz. Kültürden sanata, spordan eğitime varıncaya kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanımaya devam edeceğiz’’ dedi.