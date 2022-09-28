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Endemik Vadi’de ister gez ister spor yap

Endemik Vadi ile Ankara’ya özgü kültürel değerleri koruma altına alan Pursaklar Belediyesi, 2.etap çalışmalarını tamamladığı Endemik Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolunu hizmete açtı.
Endemik Vadi’de ister gez ister spor yap

Ankara’ya özgü endemik bitkiler, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’yi geçtiğimiz yıl hizmete açan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların yeşilliklerin içinde yürüyüş yapabileceği ve bisiklet sürebileceği Endemik Vadi Yürüyüş ve Bisiklet yolunu vatandaşların hizmetine açtı.

1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 

Pursaklar Belediyesi tarafından çalışmaların tamamlandığı, 1 kilometre uzunluğundaki Endemik Vadi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nda vatandaşlar, spor yapmanın keyfine varırken gün sonunda bitki çayları, endemik bitki ve endemik hayvanlar ile unutulmaz bir gün yaşama fırsatı bulacak.

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