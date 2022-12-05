Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
4.962,97
Altın
1075.742
Dolar
18.6147
Euro
19.5992
Ankara
5 °C
İstanbul
10 °C
İzmir
9 °C
Konya
5 °C
Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
MSB, şehitlerin vasiyetlerinin videosunu paylaştı
AKSARAY'da 12 yaşındaki İ.S.O, babasına ait hafif ticareti aracı kullanırken polis ekiplerine yakalandı. İ.S.O., polise ''Ağabey kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim?'' dedi.
Rize’de, İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga
Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir?
Prematüre bebek Sevim Sultan yaşam savaşını kazandı
Radyofrekans ve ozon tedavisiyle fıtık ağrılarının yüzde 80'i kayboluyor
Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü berabere kaldı
81 ilde kumar ve yasa dışı bahis uygulaması
Trabzon'da avlanan yerli hamsi 25-35 liradan tezgahlardaki yerini aldı
Türkiye’de aktif yanardağ var mı? Türkiye’de en son hangi yanardağ patladı?
Üçlü salgın nedir? RSV nedir, belirtileri nelerdir?
Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi ödülleri aldı?
İçişleri Bakanlığı Suriye’nin kuzeyinde 18 teröristin yakalandığını bildirdi
İstanbul'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı, lav püskürttü.
05 Aralık 2022 Pazartesi 00:21
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
Polise yakalanan 12 yaşındaki sürücü: Ağabey kaç para ceza yedim
Rize’de, İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga
HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi
Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi
Kalın'dan İsveç televizyonundaki asılsız soruya tepki
Son Eklenen Videolar
Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan tırda 12 kilo esrar ele geçirildi
Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi kurtardığı anlar böyle görüntülendi
Libya’da ilk Türk hastanesi açıldı
Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o anlar kamerada
işte Türkiye'nin en soğuk noktası
Hasta ineğin arka bacağından çıkan iltihap izleyenleri şoke etti
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Kare kare Düzce depremi
Kendine hayran bırakan şehir: Mostar
Paraşüt tutkunları Uçmakdere'de sonbaharın keyfini yaşıyor
Dünya Kupası'nda forma giyecek en değerli 10 isim belli oldu
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
MSB, şehitlerin vasiyetlerinin videosunu paylaştı
Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
Elektrik Kesintisi 04 Aralık 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ
Ankara Su Kesintisi 04 Aralık 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.