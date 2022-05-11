Engelli çocuklar Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’ni renklendirdi

Altındağ’da engelli bireyler unutulmadı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde farkındalık etkinliği düzenlendi. 10 engelli çocuk, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nin yerlerini fırçalarıyla renklendirdi.

Ulucanlar ’da çiçek açtı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte düzenlenen etkinlik kapsamında, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde farkındalık etkinliği düzenlendi. 10 engelli çocuk, cezaevinin yerlerini boyayarak çiçeklerle donattı. Cezaevi’ni papatyalarla renklendiren çocuklar, Altındağ’a bahar neşesi yaydı.

“ALTINDAĞ’A BAHAR GELDİ”

Engelliler Haftası Farkındalık Etkinliği ’ne katılan herkese teşekkür eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Engelli bireylerin sanatla kucaklaşması için sürekli fikir ve proje geliştiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üretiyor, Altındağ'da onların önlerindeki sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Günlerini güzel geçirmelerini sağlayacak, toplumsal hayata biraz daha fazla katılmalarına destek olacak fikir ve projelere imza atıyor, bu amaçla da pek çok iş birliği gerçekleştiriyoruz. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik de, güzel bir işbirliğinin eseri… Çocuklarımız içlerinden geldiği gibi, özgürce boyadılar yerleri… Onların sayesinde Altındağ’a bahar geldi, neşe geldi. Hepsinin eline, emeğine sağlık…” dedi.