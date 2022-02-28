Engelli ressam Muhammed’in tüm boya ve malzeme ihtiyaçları Belediye karşılayacak

Altındağ’da yaşayan engelli ressam Muhammed’in tüm boya ve malzeme ihtiyaçları bundan böyle Altındağ Belediyesi tarafından karşılanacak.

Altındağlı engelli ressam Muhammed Yalçın, resim yapmaya Altındağ Belediyesi’nin destekleriyle devam edecek. Muhammed’in tüm boya ihtiyaçlarının Altındağ Belediyesi tarafından karşılanacağını söyleyen Başkan Balcı, Altındağ’da dezavantajlı bireylerin mutluluğu ve sosyal hayata katılımı için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Muhammed’in resim malzemelerinin ailesi için büyük bir maddi yük olduğunu da sözlerine ekleyen Balcı, “Bundan böyle daima Muhammed’in yanında olacağız. Onun renkli dünyasına katkıda bulunmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“ALTINDAĞ’A RENK KATMAYA DEVAM EDECEK”

Muhammed’in resim sevgisini ve hayata olan bağlılığını çok takdir ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, “Muhammed kardeşimiz, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla Altındağ’a renk katan bir sima... Onu artık tanımayan yok. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, çok ziyaret edilen biri... Kendisi çok yetenekli olmasının yanı sıra, engelli bir birey olarak, sevginin önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını gözler önüne seren çok güzel bir örnek... Muhammed’in sanat çalışmalarına katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Muhammed hayal dünyası ve fırçası ile Altındağ’a renk katmaya devam edecek.” dedi.