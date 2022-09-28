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Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Başvurular Devam Ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği ve Türkiye’nin en büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi için ön başvuru süreci devam ediyor.
Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Başvurular Devam Ediyor

Görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla normal gelişim gösteren 3-6 yaş arası çocukların yararlanacağı yeşil bina özelliğine sahip bakımevine kayıtlar,  ‘https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr ’ adresi üzerinden yapılıyor.

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ

Ön başvuruların incelenmesinin ardından ise kesin kayıtlar başlayacak. Kayıt döneminin ardından bakımevinden yararlanacak çocuklara ücretsiz servis hizmeti verilecek. Merkezi bir yerden kaldırılacak servis hizmeti, çocukların ikametgâhlarına göre ayarlanacak. Akıllı binada; toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro, 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 adet çok amaçlı salon, oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil teras, bisiklet parkları yer alıyor. Okulda 36-72 ay arasındaki işitme, görme ve fiziksel engeli olan çocuklara erken çocukluk eğitimi verilirken, bu eğitimin yanında da aynı yaştaki çocuklarla tersine kaynaştırma eğitimi uygulanıyor.

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ÖRNEK BİR PROJE

Engelli çocukların sosyal hayata kazandırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve yaşıtları gibi eşit şartlarda oyun oynayabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana inşa edilen ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’, ihtiyacı olan elektriğin yüzde 20’sini güneş panelleri sayesinde kendisi üretiyor. Yeşil bina özelliği ile Türkiye ve Avrupa çapında örnek bir proje olma özelliği taşıyor.

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