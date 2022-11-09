  • BIST 4.360,96
  • Altın 1019.405
  • Dolar 18.5677
  • Euro 18.5962
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Engelsiz Gölbaşı hedefiyle ‘Engeller tarih olsun, Umutlar Yaşam Bulsun’ oyun alanları’ uygulaması başladı

Engelsiz bir Gölbaşı hedefiyle Gölbaşı Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için ‘Engeller tarih olsun, Umutlar Yaşam Bulsun’ oyun alanları açıyor.
Engelsiz Gölbaşı hedefiyle ‘Engeller tarih olsun, Umutlar Yaşam Bulsun’ oyun alanları’ uygulaması başladı

Kültürel faaliyetlerden, mesleki kurslara ve engellilere yönelik yardımlara kadar engelli vatandaşlar için birçok alanda hizmet veren Gölbaşı Belediyesi, Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi’nde bulunan Uyum Parkı’nda, Şehir Parkı’nda ve Alparslan Türkeş Parkı’nda “Engeller Tarih Olsun, Umutlar Yaşam Bulsun” hedefiyle Engelli Oyun Alanları açıyor. Üç ayrı parkta açılacak olan Engelli Oyun Alanları Açılış Töreni UYUM Parkı’nda gerçekleşecek.

OYUNLAR BİRBİRİNİ TAMAMLAYACAK

Engelli Oyun Alanlarında birbirini tamamlayacak şekilde Bilişsel Oyun Panoları, Döner Platform, Maymun Yürüyüşü, Kum Havuzu, Oyun Grubu, Zikzak Geçiş, Yatay Kaydırak bölümleri bulunuyor. “Engelsiz Oyun Serisi” oluşturan bu bölümlerle, engelli ve engelsiz çocukların etkileşim içinde sosyal, fiziksel ve motor becerilerinin gelişmesi sağlanarak bütüncül gelişimleri destekleniyor. 

dsc06951.jpg

MERAK UYANDIRACAK ŞEKİLDE YAPILDI 

Park alanlarında tasarlanan oyun alanları, çocukların ilgisini çekerek, merak uyandırarak, dikkat, bellek, mantık ve muhakeme gibi çocukların bilişsel becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlandı.

12 KASIM’DA AÇILACAK 

12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da eş zamanlı olarak açılacak oyun alanları hakkında konuşan Başkan Ramazan Şimşek, “Bizler engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları daha mutlu ve huzurlu kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sonbaharda seyr-i sefa Keçiören09 Kasım 2022 Çarşamba 03:31
  • Mamak'ta düzenlenen Balık Festivali'nde 14 bin porsiyon saatler içinde tükendi09 Kasım 2022 Çarşamba 02:34
  • Türkiye'nin dört bir yanından gelen 25 albinizmli genç etkinlikte bir araya getirildi09 Kasım 2022 Çarşamba 02:29
  • Ara tatil öncesinde otobüs biletine ilgi yüzde 115 arttı09 Kasım 2022 Çarşamba 02:27
  • Büyükşehir Belediyesi Başkent’in 5 Beyazını çocuklara tiyatro ile tanıtıyor09 Kasım 2022 Çarşamba 02:24
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yüzücüleri Türkiye finallerine adını yazdırdı09 Kasım 2022 Çarşamba 02:21
  • Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi yenilenen yüzü ile hizmete açıldı09 Kasım 2022 Çarşamba 01:19
  • Yerli imkânlarla üretilen elektrikli kamyon teste girdi09 Kasım 2022 Çarşamba 00:17
  • Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 27. dönem adaylarını belirleyecek seçim başladı09 Kasım 2022 Çarşamba 00:06
  • Çubuk’ta kurulan ve ilk ehliyet sınavı yapılan E-Sınav Merkezi açıldı09 Kasım 2022 Çarşamba 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti