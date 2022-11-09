Engelsiz Gölbaşı hedefiyle ‘Engeller tarih olsun, Umutlar Yaşam Bulsun’ oyun alanları’ uygulaması başladı

Engelsiz bir Gölbaşı hedefiyle Gölbaşı Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için ‘Engeller tarih olsun, Umutlar Yaşam Bulsun’ oyun alanları açıyor.

Kültürel faaliyetlerden, mesleki kurslara ve engellilere yönelik yardımlara kadar engelli vatandaşlar için birçok alanda hizmet veren Gölbaşı Belediyesi, Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi’nde bulunan Uyum Parkı’nda, Şehir Parkı’nda ve Alparslan Türkeş Parkı’nda “Engeller Tarih Olsun, Umutlar Yaşam Bulsun” hedefiyle Engelli Oyun Alanları açıyor. Üç ayrı parkta açılacak olan Engelli Oyun Alanları Açılış Töreni UYUM Parkı’nda gerçekleşecek.

OYUNLAR BİRBİRİNİ TAMAMLAYACAK

Engelli Oyun Alanlarında birbirini tamamlayacak şekilde Bilişsel Oyun Panoları, Döner Platform, Maymun Yürüyüşü, Kum Havuzu, Oyun Grubu, Zikzak Geçiş, Yatay Kaydırak bölümleri bulunuyor. “Engelsiz Oyun Serisi” oluşturan bu bölümlerle, engelli ve engelsiz çocukların etkileşim içinde sosyal, fiziksel ve motor becerilerinin gelişmesi sağlanarak bütüncül gelişimleri destekleniyor.

MERAK UYANDIRACAK ŞEKİLDE YAPILDI

Park alanlarında tasarlanan oyun alanları, çocukların ilgisini çekerek, merak uyandırarak, dikkat, bellek, mantık ve muhakeme gibi çocukların bilişsel becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlandı.

12 KASIM’DA AÇILACAK

12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da eş zamanlı olarak açılacak oyun alanları hakkında konuşan Başkan Ramazan Şimşek, “Bizler engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları daha mutlu ve huzurlu kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

