Ercan AHİD ile Eko Çiftlikte Buluştu

Ankaralı Seymenlerin de katıldığı ziyarette Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Eko-Çiftliği gezen AHİD üyelerine Sıfır Atık Eğitim Merkezi hakkında bilgi verdi.

AHİD Derneği Sincan Şubesi Başkanı Murat Eser ve Dernek üyeleri Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı ziyaret etti. Ankaralı Seymenlerin de bulunduğu ziyaret Eko-Çiftlik’te gerçekleşirken Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ödüllü Sıfır Atık projesi ve Eko-Çiftlik’le ilgili bilgiler verdi. AHİD üyeleri Eko-Çiftlik’e olan beğenilerini ve Sincan’ın marka değerini yükselten bu tür projelerden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

SEYMENLER OTANTİK KIL ÇADIRDA AĞIRLANDI

Başkan Ercan, AHİD üyelerini Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde bulunan, içerisinde Türk kültürünü yansıtan parçalarla donatılan otantik kıl çadırda ağırladı. Ankara’nın ve Sincan’ın geleceğinin konuşulduğu ziyarette AHİD Başkanı Murat Eser, sıcak sohbeti için Başkan Ercan’a teşekkür etti.

GÜZEL BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Murat Eser “Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan ile Ankaralılar Derneği (AHİD)Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Seymenlerimiz Sincanımız ve ülkemiz hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Daveti ve sıcak sohbeti için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür ederiz” dedi. Başkan Ercan da "AHİD Derneği Sincan Şubesi ile bir araya geldik. Hoş sohbetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.