  • BIST 2.829,58
  • Altın 1028.341
  • Dolar 17.8512
  • Euro 18.3491
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Ercan’dan aşure ikramı

Sincan Belediyesi, Mübarek Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşa paylaşmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin sembolü olan aşure dağıttı.
Ercan’dan aşure ikramı

Muharrem Ayı’nın manevi atmosferinde aşure kazanları Sincan’da kuruldu. Lale Meydanı’ndaki Aşure Günü etkinliğine katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan vatandaşa aşure ikram ederek Muharrem Ayı’nın anlam ve önemine vurgu yaptı. AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun’un da yer aldığı aşure ikramında vatandaşa 12 bin kişilik aşure dağıtıldı. 

BAŞKAN ERCAN’DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Hijyenik koşullarda özenle hazırlanan aşureler binlerce Sincanlı’ya ulaşırken, Başkan Murat Ercan, Muharrem Ayı’nın hayırlar getirmesini diledi. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB duyurdu: Özel öğretim ve okul öncesi eğitimde yeni karar!03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:27
  • ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:14
  • Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı03 Ağustos 2022 Çarşamba 08:55
  • Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı28 Temmuz 2022 Perşembe 12:24
  • LGS yerleştirme sonuçları açıklandı25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:00
  • LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak24 Temmuz 2022 Pazar 16:30
  • KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:14
  • Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS başarısı19 Temmuz 2022 Salı 16:37
  • YKS programları ve kontenjanları yayımlandı19 Temmuz 2022 Salı 10:14
  • YKS'de AYT sözel birincisi Yusuf: Düzenli çalıştım18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti