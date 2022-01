Erdoğan: (Elektrikte kademeli tarifelendirme) Aylık tüketimi 210 kilovata çıkarıyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözlerinin başında Kabine'ye yeniden katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "hoş geldin" dediğini belirterek, "Ülkemize ve siyasete yaptığı nice hizmetler yanında, 15 Temmuz gecesi Meclis'e bombalar yağarken darbecilere yiğitçe meydan okuyuşuyla hatırladığımız Bekir Bozdağ'a, Adalet Bakanlığı görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık vazifesinden affını isteyen, Abdülhamit Gül kardeşimize bugüne kadar hakkı ve hakkaniyeti gözeterek gösterdiği samimi gayretler, sükunet ile yürüttüğü hizmetler için aynı şekilde teşekkür ediyorum. Kendisiyle inşallah farklı platformlarda, farklı vesilelerle çalışmaya, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ELBETTE GEREKTİĞİNDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Kabine üyelerinin diğer üst düzey yönetici kadroları gibi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiğini anımsatan Erdoğan, "Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir. Aksi yönde bir tutum hayatın olağan akışına aykırı olurdu. Her görev gibi Kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir enerjiyle, yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir" dedi.

2018 Temmuz ayından bu yana 6 bakanın değiştiğini, bir bakanlığın ikiye ayrılması sebebiyle 7 kişinin de kabineye girdiğini hatırlatan Erdoğan, "Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl olan ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir" ifadelerini kullandı.

'İRAN HATTINDAN DOĞALGAZ AKIŞINI YENİDEN BAŞLATTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yılların en bereketli ve bununla birlikte en zahmetli kışını yaşadığını belirterek, "2022 yılında 25,8 milyar olarak planladığımız tarımsal destekleme bütçesini, 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini de çiftçilerimize paylaşmak istiyorum. Özellikle hububat üreticilerimizin girdi desteklerinin geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artırdık. Kış döneminde öne çıkan hususlardan biri de elektrik ve doğalgaz konularıdır. İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı taraftaki bölümünde yaşanan bir arıza sebebiyle doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine her seviyede girişimde bulunarak arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı önümüzdeki aylara bırakılması konusunda İran'la mutabık kaldık. Böylece, İran hattından doğalgaz akışını yeniden başlattık. Ayrıca Azerbaycan hattından aldığımız doğalgaz miktarını da artırdık. İlaveten çeşitli kaynaklardan temin ettiğimiz LNG alımlarını hızlandırdık. Tuz Gölü ve Silivri'deki yeraltı doğalgaz depolama tesislerini de devreye soktuk. Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azaltıp, yakında tümüyle kaldırıyoruz" dedi.

'210 KİLOVATA ÇIKARTIYORUZ'

Elektrik faturalarındaki artışa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz ülkemizde bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Uzunca bir süre doğalgazda yüzde 75, elektrik faturalarında yüzde 50 sübvansiyon uyguladık. Yılbaşı itibariyle enerji piyasalarında sürdürülebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarife de günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir" ifadelerini kullandı.

'HASTANELERİMİZDE YOĞUN BAKIMLARDA ALARM GEREKTİREN BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınındaki gelişmeleri de dikkatle takip ettiklerini söyleyerek, "Omicron varyantı ile birlikte artık gücü azalan salgını, inşallah yakında gündeminizden tamamen çıkartmayı ümit ediyoruz. Türkiye salgının ilk günlerinde tedbirleri en önce alan ülkelerden biriydi. Şimdi de kısıtlamaları ilk kaldıran ülkeler arasındayız. Avrupa ülkeleri henüz yeni bu aşamaya geçiyor. Bu konuda en önemli gücümüzden biri aşılama çalışmalarındaki başarımızdır. Buradan bilhassa 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza kendi aşımız ve kendi gücümüz olan TÜRKOVAC başta olmak üzere aşılarını yaptırmaları veya tamamlamaları hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Halihazırda istatistiki olarak vaka sayısında önemli artış olmasına rağmen, hastanelerimizde ve yoğun bakımlarda alarm seviyesine geçmemizi gerektiren bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Türkiye salgın dönemini sağlık hizmetlerinin aksaksız olarak yürütülmesi günlük hayatın ve ekonominin işleyişinin en az kesinti ile sürdürülmesi, istihdamın korunarak, hatta artırılarak sosyal kırılmaya meydan verilmemesi, büyümenin sürdürülecek telafisi zor kayıpların önlenmesi, ülke genelinde huzurun ve güvenliğin eksiksiz sağlanması ve tüm diğer bakımlardan en başarılı şekilde yönetmiş ülkelerin başında geliyor" dedi.

'3 YENİ DESTEK PAKETİ HAZIRLADIK'

Erdoğan, artık geleceğe daha bir güvenle, daha bir umutla, daha bir azimle, daha bir kararlılıkla baktıklarını belirterek, "Bugün müjdesini vereceğimiz bir başka konu da Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketidir. Bunlardan ilki olan işletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak için hazırladık. Yatırım destek paketi kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat destek paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle, firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve Maliye bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacaktır. Yeni kredi paketimizin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZ SALON SİYASETÇİLERİNDEN OLMADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellilere yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını da 8 Şubat'ta yapacaklarını söyleyerek, "Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Ayrıca dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve anasınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini de hayata geçiriyoruz. Bu destek paketinin dezavantajlı ailelerimizin sayıları 1 milyonu bulan çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hava şartları ve programı elverdiği ölçüde hafta sonlarını şehirlerde vatandaşlarla kucaklaşarak, hasret gidererek geçirdiğini belirten Erdoğan, "Böylece hem milletimizin muhabbetini ve coşkusunu bizzat yaşıyor hem de dertlerini ve taleplerini yerinde tespit edebiliyoruz. Biz asla ülkesinden bihaber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız. İnşallah bu hafta sonu cumartesi günü de Zonguldak'ta olacağız. Zonguldak'taki tünellerin, kavşak düzenlemelerinin açılışlarını yapacak ve Zonguldaklı hemşerilerimizle bir arada olacağız. Kadınıyla ve erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her kesimden insanımızla aramıza kimseyi sokmadık sokmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece milletimizin ne istediğini, ne beklediğine, ne talep ettiğine bakarak yönümüzü belirledik, bundan sonra da aynı şekilde istikamet tayin edip yola devam edeceğiz" dedi.

'YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI SAYIMIZI 20'YE ÇIKARIYORUZ'

Havaların ısınmasını beklemeden orman yangınlarıyla mücadeledeki altyapılarını güçlendirecek adımlar attıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu çerçevede yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz. Hava araçlarımızın her seferdeki su atma kapasitesini geçtiğimiz yıl 85 tondan, 184 tona çıkarmıştık. Filomuza ekleyeceğimiz yeni hava araçlarıyla bu kapasiteyi 278 tona yükseltiyoruz. Yapay zeka uygulamalarını daha etki şekilde kullanarak, yangın riski ve seyrini yakın takip ederek bir sistemi de kuruyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin girdiği büyüme ve kalkınma sürecinde sıkıntılar olabileceğini belirten Erdoğan, "Ülkemizin önüne kurulan tuzakları aşarken, ayağımıza takılan çelmeleri atlarken, maruz kaldığımız saldırıları savuştururken yaşadığımız sıkıntılar da var. Türkiye hem tarihi, hem coğrafi, böyle bir süreci asla rahat bırakılmayacak, kendi haline terk edilmeyecek, hele hele kimi toplumlar gibi desteklenmeyecek iddiaya, vizyona, müktesebata sahip bir ülkedir. Bize düşen buna rağmen, hedeflerimize doğru yürümeye devam etmek, buna rağmen mücadeleyi sürdürmek, başarmaktır. Geçmişte nicelerinin yaptığı gibi ülkemizin ayağına takılan prangalara sırtına yüklenen kamburlara başına sarılan dertlere rıza gösterip sadece günü kurtarma peşinde koşsaydık belki bu kadar hücuma maruz kalmazdık. Ama bu durumda da milletimizin karşısına alnı ak, başı dik kalbi mutmain bir şekilde çıkarak 2023 hedeflerimizden, 2053 vizyonumuzdan söz edilemez" ifadelerini kullandı.

'KAMBURU BİR MÜDDET SIRTIMIZDA TAŞIMAK MECBURİYETİNDE KALACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kulandı:

"Son 3 yıldır ekonomide yaşadığımız dalgalanmalarla Türkiye gemisini belki biraz sarstılar ama asıl amaçlarına ulaşamadılar. Serbest piyasa kurallarıyla, küresel ekonomi düzenlemeleriyle, ahlakla vicdanla ilgisi olmayan her saldırıyı gereken tedbirleri alarak, savunma mekanizmalarını kurarak, sızıntıları engelleyerek bertaraf ettik. Geçtiğimiz yılın son aylarında yaşanan kur dalgalanmasının önüne de bu şekilde geçtik. Bu arada ortaya çıkan yüksek enflasyondan ve hayat pahalılığından milletimizi koruyacak adımları da birer birer atıyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanların gelirlerinde yaptığımız artışlar bu adımlardan biridir. Enflasyondaki belli bir döneme mahsus arzi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. İnşallah her yeni ayın bir öncekinden daha iyi olduğunu göreceğimiz bir döneme girdik. Tabi bu süreçte vatandaşlarımızın dile getireceği her şikayete, her derde, her talebe kulağımız da gönlümüz de sonuna kadar açık olacaktır. Devletimizin tüm imkanlarını insanlarımızın emrine verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi 20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek vatandaşlarımızı müreffeh, ülkemizi mamur, devletimizi güçlü hale getirme sözümüzü tutmak boynumuzun borcudur. Milletimize verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığının yenme vaadimizi de yerine getireceğiz."